Jak se zdá, trailer na filmovou adaptaci hry Uncharted je již velmi blízko. Na internet totiž unikla ukázka z připravovaného teaseru. Snad film dorazí na plátna kin již brzy. Únik totiž nevypadá vůbec zle. Naleznete jej pod odstavcem.

Leaked off screen footage of the Uncharted Movie trailer. Full trailer is expected tomorrow.

Movie seems to release in February 2022. pic.twitter.com/ZBOiDSIjnR

— MauroNL (@MauroNL3) October 20, 2021