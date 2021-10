Společnost Foxconn, hlavní výrobce iPhonů, rozšíří své podnikání. Společnost ve spolupráci s tchajwanským výrobcem automobilů Yulon Motor představila prototypy elektrických SUV, sedanu a autobusu. Sedan by měla v příštích letech prodávat nějaká cizí automobilka mimo Tchaj-wan. V roce 2023 by se zde ovšem mělo objevit SUV pod značkou Yulon. Autobus nesoucí značku Foxtron by měl v několika tamních městech jezdit již příští rok.