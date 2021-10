Filmy Steve Jobs a Jobs na DVD za 79Kč: něco co nesmí chybět na poličce skutečného fanouška!

Dřív než mě ukamenujete za to, že DVD jsou mrtvé, si představte, že máte na své poličce skutečného Apple fanouška pěknou krabičku s filmem o Stevu Jobsovi. Navíc jednou za rok, můžete PS5 použít také k něčemu jinému než je Call of Duty a podívat se na filmy, které osobně považuji za velmi kvalitní a to nejen jako fanoušek Applu. Osobně preferuju víc film s Ashtonem, který mi přijde autentičtější a navíc má skutečně nádech doby, ve které se odehrává. Ať už se rozhodnete pro film Jobs nebo film Steve Jobs, věřím, že za cenu jedné malé kávy vám rozhodně stát bude. Jedná se navíc o zajímavý dárek pro nějakého fanouška Applu, kterého potěšíte a to navzdory tomu, že DVD jsou mrtvá.

DVD s filmy Steve Jobs a Jobs si můžete zakoupit přímo zde.