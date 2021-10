M1X, M2 či úplně jinak? Nad názvem procesorů pro nové MacBooky Pro visí otazníky

Již v pondělí bychom se měli na druhé podzimní Keynote Applu dočkat odhalení dlouho očekávaných 14” a 16” MacBooků Pro s procesory Apple Silicon. Ty nedají spát některým jablíčkářům natolik, že začínají ve velkém spekulovat i nad zdánlivě malichernými věcmi jako je například název procesoru.

Zatímco doposud byly nové čipy pro MacBooky Pro označovány jako M1X, čím dál více jablíčkářů v čele s reportérem Markem Gurmanem z Bloombergu poukazují na to, že je nasazení tohoto označení poměrně nepravděpodobné a to z jednoho poměrně jednoduchého důvodu. Již příští rok se totiž má svět dočkat nových MacBooků Air, které budou osazeny druhou generací základních čipů Apple Silicon ve formě M2. A pokud by Apple použil u výkonnějších MacBooků Pro letos čipy s označením M1X, hrozilo by, že si toto označení v příštím roce někteří uživatelé vyloží jednoduše tak, že jsou M1X horší čipy než M2 v levnějších MacBoocích Air a tak by upřednostnili je s tím, že by následně hrozilo zklamání z nedostatečného výkonu. M2 pro nové MacBooky Pro pak také nemůže Apple použít, protože si bude toto jednoduché označení střežit spíše stále pro základní řadu procesorů. Gurman proto spekuluje nad tím, zda se kalifornský gigant neuchýlí stejně jako u svých produktů k označení “Pro” a čipy v novinkách tedy neoznačí jako M1 Pro, popřípadě M Pro, čímž by si otevřel cestu pro snadné budoucí označování.

Ačkoliv se může jednat na první pohled o extrémní malichernost, pravdou je, že správné označení procesoru může být ve výsledku klíčem k úspěchu či naopak neúspěchu dané produktové řady, jelikož se podepíše na jejím pochopení. Pokud Apple šlápne vedle, nezbude mu nic jiného než spustit poté tvrdou reklamní kampaň, ve které uvede vše na pravou míru a uživatelé pochopí, jak to s názvoslovím vlastně je.