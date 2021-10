5 věcí, které očekáváme od Apple AirPods 3

Nejen 14″ a 16″ MacBooky Pro má Keynote Applu chystaná na příští týden přinést. Čím dál více se v souvislosti s ní hovoří i o představení třetí generace veleoblíbených sluchátek AirPods, o kterých se spekuluje dlouhé měsíce. Pojďme si tedy v rychlosti zrekapitulovat to, co od nich očekáváme.

Staronový vzhled

Z hlediska designu nové AirPods 3 velmi pravděpodobně nepřekvapí. Díky obrovskému množství různých úniků totiž již dlouhé měsíce víme, že se dočkáme jakéhosi hybrida mezi základním modelem a verzí Pro. Novinka totiž dostane tělo podobné řadě Pro, ale nebude disponovat silikonovým špuntem a tedy se bude i nadále jednat o klasická pecková sluchátka, jako je tomu i nyní. Kvůli tomu se proto nedá očekávat ANC, režim propustnosti a obecně nic, co úzce souvisí s dokonalým ucpáním zvukovodu. Co se týče barevných variant, jiná než bílá snad ani čekat nelze. Jak základní, tak Pro modely jsou totiž k dispozici nadále pouze v bílé variantě a nedá se proto předpokládat, že se Apple nyní konečně rozhoupe ke změně. Pokud se jí dočkáme, je pravděpodobnější až u řady Pro v příštím roce, přičemž i zde by se spíš jednalo o štěstí.

Lepší výdrž baterie

Když Apple světu představil druhou generaci základních AirPods, jednou z jejich největších upgradů byla lepší výdrž při hovorech. Podobné vylepšení oproti první generaci AirPods pak přinesla i řada Pro představená v říjnu 2019. Bylo by proto velkým překvapením, kdyby Apple na výdrži AirPods 3 nezapracoval a minimálně o dobrou půlhodinu ji jak z hlediska poslechu hudby, tak i hovorů nevylepšil. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o nabíjecím pouzdru, které se dočká zcela určitě designového přepracování, jenž by mu mohlo zajistit větší napájecí akumulátor pro sluchátka. Apple však nebude „honit“ výdrž pravděpodobně jen na větších bateriích, ale taktéž na úspornějších čipech a obecně komponentech.

Elementární voděodolnost

Zatímco sluchátka AirPods Pro elementární odolností proti vodě a potu disponují, takže si je člověk nemusí bát vzít třeba na sport při mírném mrholení, základní AirPods jsou bohužel zcela nevoděodolná. Jelikož je však spousta lidí využívá pro sport a Apple si je tohoto faktu velmi dobře vědom, jelikož je sám prezentuje jako ideální sportovní doplněk, dá se očekávat, že se letos u AirPods 3 alespoň stejnou úroveň voděodolnosti, kterou disponují AirPods Pro. Pokud by pak byla voděodolnost ještě vyšší, nelze očekávat, že nějak výrazně – tím by si totiž Apple právě AirPods Pro prodejně pošlapal.

Lepší zvuková složka

Ačkoliv si na špatný zvuk u základních AirPods stěžovat vyloženě nelze, pravdou je, že za vyloženě kvalitní sluchátka je také označit nelze. Rozhodně je proto na čase jejich zvukový projev zlepšit, aby se stala v tomto směru mnohem více konkurenceschopná. V posledních týdnech jsme sice slyšeli jen o tom, že má Apple v plánu u AirPods 3 zapracovat na basech, ale je pravděpodobné, že nezůstane jen u nich. Přeci jen, nová generace sluchátek si lepší zvuk vyloženě žádá.

Brzká dostupnost a solidní cena

Prakticky všechny důvěryhodné zdroje se shodují na tom, že má Apple na letošní rok nastavené megalomanské prodejní plány, které by rád splnil. Je tedy zcela logické, že s prodeji sluchátek nemůže absolutně čekat a pokud je v pondělí představí, je poměrně pravděpodobné, že je začne ihned nabízet skrze předobjednávky a taktéž že je začne hned v pátek téhož týdne prodávat. Jedině tak si totiž zajistí čas na potenciální silné prodeje, které jsou s blížícími se Vánocemi prakticky zaručené.

Co se pak týče ceny, zde bude hodně záviset na tom, jak má Apple namyšlenou svou budoucí nabídku – tedy zda z ní vyjme AirPods 2, nebo je v ní naopak ponechá. Tak jako tak se dá očekávat cena výrazně pod cenou AirPods Pro, byť je otázkou, zda se dostaneme na cenu dřívějších AirPods 2 – tedy zhruba 5700 Kč, nebo níže. Pokud v nabídce Apple AirPods 2 ponechá, pak zcela určitě sníží jejich cenu, ale zároveň bude muset zanechat určitý odskok od AirPods 3, což by znamenalo, že by mohla být jejich cena vyšší. Pokud naopak AirPods 2 z nabídky Applu zmizí, pak se mu uvolní manévrovací prostor a cena AirPods 3 bude moci spadnout na vstupní úroveň AirPods 2.