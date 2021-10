Star Wars je značka, která táhne. Proto jakmile se šušká o novém filmu či hře, mají fanoušci uši nastražené. Společnosti LucasFilm a Disney před pár dny spustily akci Bring Home the Bounty, která v rámci knížek, komiksů, hraček, a videoher slibuje nějaké velké odhalení každé úterý až do konce roku. Ohledně videohry by mělo přijít oznámení 14. prosince. Není ale vůbec jasné, o co má jít. Může to být zcela nová titul, nějaké DLC, či něco, o čemž se již nějakou dobu šušká. Nechme se tedy překvapit.