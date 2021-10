Stáhněte si na iPhone tapety inspirované pozvánkou na představení MacBooků Pro

Včera večer překvapil Apple prakticky celý svět náhlým rozesláním pozvánek na jeho druhou podzimní Keynote, která by měla přinést novou generace MacBooků Pro spolu s AirPods 3. generace. I tentokrát vsadil Apple na designově zajímavou pozvánku, která umožňuje jablíčkářům spekulovat nad tím, co by se v ní mohli o novinkách skrývat. A i tentokrát inspirovala grafiky k tvorbě tapet pro iPhony, které vám čekání na Keynote zpříjemní.

O nálož tapet inspirovaných pozvánkou na druhou podzimní konferenci Applu se tentokrát postarali grafici spolupracující s portálem 9to5mac. Ti se rozhodli primárně zaměřit na paprsky, které jsou její hlavní dominantou či chcete-li hlavním poznávacím rysem. Na výběr máte z celé řady tapet s tím, že v galerii nad tímto odstavcem si můžete prohlédnout jejich náhledy. Pod tímto odstavcem pak naleznete prokliky, které vás nasměrují na stránku, ze které lze tapety stáhnout v plné velikosti.