Ačkoli kdejakému jablečnému fanouškovi při vyslovení slova „Fortnite“ pocuknou koutky, jedná se o jednu z nejvýraznějších značek v herním průmyslu. Bylo by tak od Epicu nemoudré, kdyby Fortnite řádně nevyužil. Podle zdrojů Epic začátkem roku přetáhl z LucasFilm tři vysoce postavené zaměstnance. To může naznačovat fakt, že by Epic rád přenesl Fortnite i na filmová plátna či televizní obrazovky. Pravdu ukáže ale až čas. Hrajete Fortnite?