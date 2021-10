Rozhovor s Davidem Prantlem, přes jehož aplikace In-počasí a Ventusky sledují počasí miliony lidí z celého světa

Na první pohled by vás ani ve snu nenapadlo, že skromný mladý podnikatel z Plzně je zároveň jedním z nejúspěšnějších autorů aplikací pro iOS. David Prantl stojí za aplikacemi Ventusky, Meteoradar a In-počasí, o kterých slyšel téměř každý z nás, ostatně mají miliony uživatelů. Zatímco In-počasí David sám v roce 2006 (ve svých 14 letech) založil a od začátku vybudoval, na vývoji Ventusky spolupracuje se svým bratrem Martinem a Markem Mojzíkem. I když se známe dlouhé roky, k rozhovoru nás přiměla až integrace nové nativní aplikace počasí do systému iOS 15. Při té příležitosti jsem Davida zeptal na pár, doufám, zajímavých otázek.

Ahoj Davide, my dva se známe už celkem dlouho, ale mohl bys svoji společnost Inmeteo představit našim čtenářům? Co děláte, kolik máte uživatelů a zkrátka vše, co by mohlo čtenáře zajímat.

Ahoj Romane. Zpracováváme meteorologická data z celého světa a tvoříme z nich předpovědi počasí. Zpočátku jsme se zaměřovali jen na Česko, ale postupně rosteme do celého světa. V Česku nás lidé znají pod hlavičkou In-počasí, ve světě potom díky projektu Ventusky. Předpovědi u nás denně sledují statisíce lidí. Během léta, když se na Česko hnaly silné bouřky, si od nás předpověď stáhlo i přes milion lidí.

V rámci iOS 15 se v nativní aplikaci počasí vůbec poprvé objevil takzvaný meteoradar. Vy jej máte již řadu let v rámci své vlastní aplikace. Mohl bys nám vysvětlit, jak tento meteoradar funguje a odkud vlastně pochází data, která zobrazuje?

Tohle je důležitý produkt, protože ukazuje srážky, které samozřejmě lidi zajímají nejvíce. Obecně srážky můžeme ukazovat buď z modelu, jehož výpočet probíhá třeba 4x denně a ukazuje předpokládaný vývoj srážek třeba na několik dní. Druhou možností je snímat data o srážkách pozemními radary třeba každých 10 minut a to pak vidíme reálné srážky. V aplikaci meteoradar zobrazujeme právě jen data z radarů, které na území Česka provozuje ČHMÚ. Jeden radar je umístěný v Brdech, druhý na Drahanské vrchovině. V aplikaci Ventusky si potom uživatel může zobrazit jak radar, tak model. Výhody jsou jasné. Model sice nabídne dlouhou předpověď, ale není tak přesný jako radar. Ten ale zase nabídne jen předpověď na pár hodin. Ideální je tak vybrat si daný produkt podle toho, na co předpověď potřebujeme. Pokud si jde člověk na chvíli zaběhat ven, použije radar, pokud plánuje víkend, použije model.

Jak je možné, že se data v rámci jednotlvých meteoradarů liší a to někdy opravdu značným způsobem?

Data v rámci meteoradarů se lišit nemohou (to je skutečnost). Mohou se lišit jen data o srážkách z modelů. To potom souvisí s použitými výpočty pro daný model. Na In-počasí a v aplikaci Ventusky nejvíce využíváme data z německých modelů, které patří k nejlepším na světě. Německo do těchto modelů investuje poměrně veliké finanční prostředky. V aplikaci Ventusky si ovšem uživatelé mohou vybrat a porovnat i celou řadu dalších modelů a vidět, jak se mezi sebou třeba odlišují a z toho potom odvodit spolehlivost předpovědi na daný den.

Když říkáš, že Německo investuje do modelů velké finanční prostředky, co to znamená pro vás? Je to asi obchodní tajemství, ale alespoň rámcově bys nám mohl říct, za jakou cenu se podobná data nakupují?

Tam se bavíme o státním ústavu, takže prostředky pochází z veřejných financí. A ta filosofie v Německu je, že státní meteorologická data mají být pro všechny volně dostupná. Cílem je samozřejmě data dostat mezi co nevíce lidí, aby lidem pomáhala a zachraňovala životy. Díky tomu nad daty mohou vznikat profesionální aplikace jako je ta naše. V podstatě státní ústav peníze investuje do vývoje modelu, meteostanic, radarů či satelitů a nemusí ještě k tomu investovat peníze do vývoje složitých aplikací, které je zobrazí lidem. O to se postará soukromý sektor. Je to tak pro obě strany výhodné.

Rozumím a podle tebe tato filozofie platí i v případě Applu? Přece jen je to korporát, na kterém se kde kdo rád přiživí. Myslíš si, že i Apple má tato data zdarma?

Velikost podniku na to nemá vliv. Ten přístup je platný pro všechny na trhu.

Je pro vás integrace meteoradaru do iOS něčím ohrožující? Zaznamenali jste pokles stažení aplikace nebo něco podobného?

V aplikaci iOS meteoradar integrován není (dívám se na českou verzi aplikace). Ani mezi zdroji dat na stránce apple.com není uveden ČHMÚ, takže tato aplikace nemá data z českých radarů. Aplikace ukazuje modelovou předpověď srážek, ale není jasné, z jakého modelu pochází a jaké má rozlišení. Nijak nás tak nová verze iOS aplikace s počasím neovlivňuje. Ta odjakživa slouží primárně uživatelům, kteří chtějí rychlý a základní přehled. To se s příchodem té nové verze nezměnilo. Technologicky je naše aplikace Ventusky jako platforma pro zobrazování meteorologických map mnohem vyspělejší. Naše druhá aplikace Meteoradar má potom nadále výhodu, že zobrazuje data přímo z radarů.

Rozumím. Mohl bys prosím tě vysvětlit jak vypadají data, která vy dostáváte a co s nimi vlastně musíte udělat, abych se já mohl na svém iPhone podívat na animaci vývoje srážek?

Jsou to binární data, která musíme stáhnout, uložit k nám do databází a zpracovat je. Pracujeme s velkým množstvím různých dat, takže je to náročné na výpočetní výkon. V procesu data zpracujeme do obrázků (klasických JPG nebo PNG), které potom zobrazujeme v aplikaci. V samotné aplikaci Ventusky zase musíme vytvořit celou architekturu pro otevírání obrázků, výpočet projekce, interpolaci či přiřazení barev. Tam si vše děláme sami. U aplikace Meteoradar je to snazší, protože využíváme nativní mapy od iOS a jejich knihovny na zobrazení obrázků /dat.

Říkal jsi, že lidi všeobecně nejvíc zajímají srážky. Je něco, co se postupem času mění a zajímají se o to nyní víc nebo méně? Například kvalita ovzduší? A je něco, co byste rádi do budoucna přidali do vašich aplikací? Něco, co lidé chtějí a zatím to nenabízíte?

Samozřejmě platí, že v zimě lidi zajímá hodně předpověď sněhu, v létě naopak bouřek. Takže v průběhu roku se hodně mění, co lidé sledují. V průběhu více let změny příliš patrné nejsou. Kvalitu ovzduší zobrazujeme zhruba dva roky, takže tam zatím nemáme moc s čím srovnávat. Myslím, že ten zájem je za posledních cca 10 let stejný. Jen v posledních letech je mnohem více aplikací, kde lze kvalitu ovzduší sledovat. Většinu toho jsme již přidali. Často lidé chtějí vidět například mapy zobrazující CO2, o kterém se hodně ve zprávách mluví kvůli globálnímu oteplování. Ale to je plyn, který je v atmosféře normálně zastoupený a mapy s ním by pro uživatele nebyly zajímavé (určitě by na nich nebyl patrný vliv jednotlivých elektráren k danému času). Tam jde o dlouhodobé změny, které bychom museli zachytit úplně jinými vizualizacemi.

Je něco, co jste chtěli přidat, ale neumožňuje vám to iOS nebo Xcode?

Nyní už ne, dříve jsme na Androidu používali widgety (pro zobrazení radaru) a v iOS nijak udělat nešly, ale nyní jsou již v iOS.

Díky moc za všechny odpovědi Davide. Věřím, že se díky tobě naši čtenáři dozvěděli něco nového a přeju spoustu dalších uživatelů! Díky

Ano, děkuji za rozhovor a přeji Tobě i čtenářům krásný den.

