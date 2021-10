QNAP vydal očekávaný systém QTS 5.0 s řadou možností a lepším zabezpečením

Začátkem tohoto týdne došlo k vydání očekávané verze operačního systému QTS 5.0, který pohání síťová úložiště od značky QNAP. Tato aktualizace přináší řadu zajímavých vylepšení, které mají za cíl nejen zpříjemnit používání NASu, ale také posílit jeho zabezpečení a výkon. Pojďme se této nové verzi společně podívat na zub a poukázat na nejzajímavější novinky.

Důraz na zabezpečení a rychlost

Samotný QNAP jako hlavní vylepšení prezentuje nový Linux Kernel 5.10, který stojí za hned několika novinkami. Díky této změně tak přichází podstatně silnější zabezpečení, podpora pro WireGuard VPN či vylepšení AMD a zvýšený výkon v případě NVMe SSD cache. K tomu se však dostaneme ještě později.

Zdroj: smartmockups

Osobně ale nesmírně oceňuji změny v rámci uživatelského rozhraní, které značně zpříjemňují práci se samotnou jednotkou. Po stránce designu se QTS 5.0 posunul o několik kroků vpřed. Vše působí více intuitivně, se systémem se snáze pracuje, a dokonce přibyla i možnost takzvané dynamické tapety, kterou jablíčkáři již nějaký ten pátek dobře znají – tapeta se mění na základě denní doby. V tomto směru musím ještě upozornit na celkovou plynulost. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že bych se v předchozích verzích setkával s nějakými záseky, ale kombinace intuitivního designu a mírného zrychlení zkrátka lidskému oku lahodí.

Zabezpečení a výkon na prvním místě

QTS 5.0 navíc přichází s podporou protokolu TLS 1.3. Ten následně zajišťuje posílení nejen zabezpečení, ale také i výkonu. K samotnému zabezpečení se pak navíc také nabízí možnost využití SSH klíčů pro ověřování, čímž se znatelně snižuje šance na případné prolomení hesla.

Fotogalerie qts 5.0 ssh klice qts 5.0 wireguard vpn Vstoupit do galerie

Z hlediska ochrany soukromí pak přichází již zmiňovaná podpora WireGuard VPN. Obzvláštně v dnešní době, kdy je soukromí na internetu často diskutovaným tématem, je používání VPN důležitější než kdy dřív. Problém může nastat především používání veřejných Wi-Fi sítí či u vzdáleného přístupu. V rámci QVPN 3.0 QNAP integruje oblíbené řešení WireGuard VPN pro jednoduché nastavení bezpečného přenosu, ve kterém se vyzná každý.

Z hlediska výkonu pak jistě potěší i již zmiňovaný nový kernel, který zlepšuje výkon PCIe. Díky této novince pak systém QTS 5.0 dokáže zvýšit výkon u NVMe SSD, kdy po akceleraci cache lze efektivněji využívat dané SSD úložiště a odlehčit paměťovým zdrojům, jak uvádí samotný QNAP. Když to ale převedeme do lidské řeči, tak je patrné, že se dostavuje zrychlení, a to především v případech, kdy se například ke sdíleným složkám snaží přistupovat zároveň hned několik uživatelů.

Klíčové novinky

Pojďme se nyní podívat do roviny zásadních novinek. QTS 5.0 totiž přináší nativní podporu pro souborový systém exFAT pro NASy s architekturou x86. Tato změna pak přináší urychlení při přenosu velkých souborů (primárně z SD karet a flash úložišť), což jde navíc ruku v ruce s dnešními technologiemi, kdy jsme schopni natáčet až 4K/8K videa, která mají pochopitelně podstatně větší velikost.

Do QTS 5.0 také dorazil i oblíbený software TeamViewer. Ten je v dnešní době, kdy řada lidí pracuje na takzvaném home officu, potřeba více než kdy dřív. Program pak konkrétně zajišťuje bezpečný vzdálený přístup k samotnému NASu, kdy dokáže efektivně maskovat IP adresu, nabízí koncové (end-to-end) šifrování pro zajištění maximální bezpečnosti a funguje prakticky okamžitě, respektive tedy v reálném čase.

Budoucnost v podobě umělé inteligence

Fotogalerie qts 5.0 menu V QTS 5.0 potěší jednoduché a intuitivní menu qts 5.0 nvme ssd cache Vstoupit do galerie

Nový operační systém také silně posiluje možnosti umělé inteligence (AI), díky čemuž přináší něco, co by mě samotného ještě pár měsíců dozadu ani nenapadlo. Prostřednictvím možností AI do QTS 5.0 již brzy zamíří nástroj DA Drive Analyzer, který vyvinul QNAP ve spolupráci s ULINK Technology, s jehož pomocí lze předvídat selhání disků a jejich životnost. Zároveň také dokáže poradit v oblasti prevence proti podobným chybám.

Aby toho nebylo málo, tak také přichází rychlejší rozpoznávání obrázků za pomocí Edge TPU v kombinaci s QNAP AI Core. Díky tomu dokáže zařízení NAS nesmírně rychle a jednoduše analyzovat například fotografie a identifikovat obličeje. Tato novinka se konkrétně dotýká oblíbené aplikace QuMagie, která funguje jakožto osobní cloud pro fotografie, a QVR Face.

Co se pak týče první aplikace QuMagie, tak u té musím vyzdvihnout, že se jedná o ideální řešení pro zálohování fotografií. Obzvláště tedy nyní, kdy už nejsou Google Fotky zdarma, tak mám osobně k nástroji blíže než kdy předtím. Samotné fotografie lze navíc zálohovat odkudkoliv, nezávisle na tom, zdali zrovna používám Mac či iPhone, přičemž následně se NAS stará o jejich automatickou kategorizaci díky použití umělé inteligence.

Použití NASu jako PC

Časy, kdy NASy byly „pouhými“ síťovými úložišti, jsou už navíc dávno pryč. V dnešní době spousta modelů nabízí řadu dalších možností, prostřednictvím kterých je lze využít i například jako multimediální centrum, anebo rovnou jako běžný počítač. V takovém případě stačí pouze připojit monitor prostřednictvím HDMI a klávesnici s myší skrze USB-A a máme hotovo. V takovém případě navíc můžeme sáhnout po takzvané Linuxové stanici, kdy se z QNAP NASu stává Linux PC, nebo využitím Virtualizační stanice virtualizovat operační systém Windows. Sečteno podtrženo, s QNAP NAS získáváme síťové úložiště, které navíc dokáže fungovat jako další PC v rámci domácnosti či firmy.