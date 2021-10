Apple Watch 7 má být zprvu velký nedostatek, nepromeškejte start jejich předobjednávek

Již dnes ve 14:00 našeho času odstartují po celém světě předobjednávky na novou generaci Apple Watch. Řeč je konkrétně o modelu Series 7, který si svou premiéru odbyl po boku iPhonů 13, avšak trochu překvapivě zamíří na pulty obchodů až dobré tři týdny po nich. Důvodem má být podle dostupných informací problematická výroba, která Apple stála mnohem víc času a úsilí než tomu bylo v předešlých letech. A přesně kvůli tomu má být hodinek zprvu extrémní nedostatek. Tvrdí to jak zahraniční leakeři, tak i několik našich na sobě nezávislých zdrojů z českého trhu.

Podle dostupných informací mají být dodávky prakticky všech modelových řad v prvních týdnech prodejů opravdu velmi slabé a proto platí, že kdo bude chtít Apple Watch Series 7 co nejdříve, nesmí s jejich předobjednávkou dnes zaváhat. V opačném případě jej totiž neminou pravděpodobně dlouhé týdny čekání na naskladnění a následné dodání jeho hodinek. Navíc se dle našich informací zdá, že nedostatek bude zprvu všech edic Series 7, protože všechny prošly designovým upgradem a u všech se tedy Apple musel potýkat s upraveným výrobním procesem, který mu dělal problémy. Nespoléhejte tedy na to, že například dražší modely budou lépe dostupné než ty levnější – být by tomu tak nemělo.

Fotogalerie Apple Watch Series 7 1 Apple Watch Series 7 2 Apple Watch Series 7 3 Apple Watch Series 7 4 +22 Fotek Apple Watch Series 7 5 Apple Watch Series 7 6 Apple Watch Series 7 7 Apple Watch Series 7 8 Apple Watch Series 7 9 Apple Watch Series 7 10 Apple Watch Series 7 11 Apple Watch Series 7 12 Apple Watch Series 7 13 Apple Watch Series 7 14 Apple Watch Series 7 15 Apple Watch Series 7 16 Apple Watch Series 7 17 Apple Watch Series 7 18 Apple Watch Series 7 19 Apple Watch Series 7 20 Apple Watch Series 7 21 Apple Watch Series 7 22 Apple Watch Series 7 23 Apple Watch Series 7 24 Apple Watch Series 7 25 Vstoupit do galerie

Špatná dostupnost Apple Watch Series 7 nebude ve své podstatě žádným velkým překvapením. Dlouhé čekací doby si totiž jablíčkáři užili už v loňském roce na Series 6 či předloňském na Series 5. Letos nicméně zdroje hovoří o problémech o poznání větších, takže je možné, že se dočkáme čekacích dob nesrovnatelně delších. Ostatně, solidním varováním může být i dodací doba iPhonů 13 Pro (Max), který již překročila jeden měsíc.