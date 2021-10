3 hry a aplikace pro watchOS, které dnes pořídíte zdarma nebo se slevou (7. 19. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry pro watchOS, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se ale může stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, aplikace World of Dinosaurs se zaobírá světem dinosaurů. Pokud jste i vy fascinováni těmito pradávnými živočichy, určitě by vám tato aplikace neměla chybět. S její pomocí se totiž můžete dozvědět řadu informací o jednotlivých druzích a řadu dalších záležitostí.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie World of Dinosaurs fb Aplikace se slevou-World of Dinosaurs 5 Aplikace se slevou-World of Dinosaurs 4 Aplikace se slevou-World of Dinosaurs 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-World of Dinosaurs 2 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou kvalitní alternativu za nativní aplikaci Diktafon, rozhodně byste neměli přehlédnout AVR X PRO – Voice Recorder, který si nyní můžete pořídit s parádní slevou. Tento nástroj vám umožní v rychlosti nahrávat, přičemž všechny vaše audio nahrávky automaticky synchronizuje skrze iCloud a zároveň funguje i jako správce těchto souborů.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Fotogalerie AVR X PRO aplikace se slevou 1 AVR X PRO aplikace se slevou 2 AVR X PRO aplikace se slevou 3 AVR X PRO aplikace se slevou 4 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějaké praktické řešení, které by vám pomohlo s kontrolou vašich financí, zbystřete. Do akce opět zamířila velice populární aplikace Money Pro: Personal Finance AR, do které si budete zapisovat všechny vaše výdaje a příjmy, budete pracovat s rozpočtem a naučíte se tak šetřit.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)