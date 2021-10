Podívejte se na první trailer k House Of The Dragon

Seriál Game of Thrones má po celém světě desítky milionů fanoušků. Už v příštím roce dočká nástupce v podobě seriálu House Of The Dragon. Seriál zasazený přibližně 200 let před událostmi Game of Thrones se má zaměřit na rod Targaryenů. Pod odstavcem můžete nalézt odkaz s první ochutnávkou.