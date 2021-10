Snaha o ochranu životního prostředí je stále větší a zasahuje do sfér, kde jsme si to před pár lety jen těžko dokázali představit. Mezinárodní námořní komora (ICS) v úterý řekla, že se bude snažit do roku 2050 dosáhnout nulových uhlíkových emisí. Mezinárodní námořní organizace (ICO) by chtěla zmírnit uhlíkovou stopu do roku 2050 o 50 %. Dle názoru jejich členů by nulové emise šly zařídit za předpokladu, že vlády urychleně přijmou potřebná opatření k zvládnutí tohoto procesu.