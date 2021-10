Intel si v nové reklamě utahuje z Applu

Tu a tam jsme svědky reklamních kampaní, kdy technologičtí giganti vyzdvihují nedostatky svých oponentů. Mnohdy nejde o nic agresivního a nutno říct, že i jako fanoušci Applu se tu a tam pousmějeme nad podobným útokem do jablečných řad. Intel si vystřelil z fanoušků Applu velmi povedeným způsobem, ačkoli nad věrohodností reklamy visí otazník. Společnost sdílela reklamu s názvem Breaking the Spell: Social Experiment. Ta spočívá v tom, že si Intel pozval celkem dvanáct velkých Apple fandů s tím, že jim ukáže nadcházející produkty. Ukázal ovšem pouze takové, které již jsou na trhu.

Lidé chodí jednotlivě do místnosti nápadně podobné Apple Storu. Přijde moderátor a zeptá se jich, zda fandí Applu. Poté už jen dodá, že chce znát právě názor onoho konkrétního fanouška. Hned v úvodu se téma týká možnosti počítač vylepšovat, například o paměti RAM. Na displeji tak je ukázána fanouškovi reklama, která přesně toto nabízí. Dále se moderátor například ptá, jestli by chtěli na svém laptopu hrát více her. Podle Ryana Shrouta z Intelu vyobrazuje reklama skutečné reakce každého účastníka. „Je překvapující sledovat, kolik lidí, kteří používají technologie, stále neví o schopnostech počítače,“ uvedl na svém Twitteru. Reklama je součástí marketingové kampaně #GoPC společnosti Intel, kterou zahájila loni poté, co Apple zahájil přechod na vlastní čipy Apple Silicon. Reklamu můžete nalézt pod odstavcem. Na kolik ale můžeme věřit Intelu, že se jedná o skutečně věrohodné reakce, nedokážeme odpovědět. Vypadá to spíše tak, že Intel chtěl vykreslit jablečné fanoušky jako ovce, které nemají o světě technologií ani ponětí. Co si o videu myslíte vy?