Apple zřejmě odpískal OLED iPady Air na příští rok

Těšili jste se na první iPady s OLED displeji, jejichž příchod byl ještě nedávno předpovídán na příští rok? Pak vás následující řádky pravděpodobně příliš nepotěší. Podle zpráv z Jižní Korei to totiž vypadá, že se nad tímto typem iPadu nakonec stahují mračna a nedorazí. Apple měl totiž odpískat dohodu se Samsungem, který mu měl dodávky OLED panelů pro iPady zajistit.

Fotogalerie iPad Air 4 LsA 33 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 32 iPad Air 4 LsA 30 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 29 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +19 Fotek iPad Air 4 LsA 28 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 27 iPad Air 4 LsA 26 iPad Air 4 LsA 25 iPad Air 4 LsA 24 iPad Air 4 LsA 23 iPad Air 4 LsA 22 iPad Air 4 LsA 21 iPad Air 4 LsA 20 iPad Air 4 LsA 19 iPad Air 4 LsA 18 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 17 Výdechy pro reproduktor. Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPad Air 4 LsA 16 iPad Air 4 LsA 15 iPad Air 4 LsA 14 iPad Air 4 LsA 13 iPad Air 4 LsA 12 iPad Air 4 LsA 11 Vstoupit do galerie

Proč přesně se Apple rozhodl OLED displeje u Samsungu pro iPady stornovat bohužel zdroje neví zcela přesně. Slyšet totiž měli vícero verzí, přičemž jedna z nich se točí například kolem možné neziskovosti z těchto modelů a další pak třeba nad nedostatečnou kvalitou panelů, které však Samsung ani nikdo jiný kvalitnější pro účely iPadů vyrobit nedokáže a kvůli tomu tak musí být projekt uložen k ledu. Ať tak či onak, výsledek pro jablíčkáře je jasný – u iPadů Air, do kterých měly OLEDy dorazit, se budou muset i nadále spoléhat buď na Liquid Retiny, nebo na displeje s mini LED podsvícením, které jsou v současnosti k dispozici u 12,9” iPadů Pro.

Ačkoliv zní nasazení OLED displejů na iPady Air “na první dobrou” jako skvělý nápad, pravdou je, že mnozí analytici měli z tohoto kroku spíše strach. OLED displeje jsou totiž stále poměrně drahé na výrobu, kvůli čemuž se obecně očekávalo, že by mohly iPady jimi osazené poměrně výrazně podražit, což by se negativně podepsalo na jejich prodejích. Zobrazovací schopnosti OLED displejů jsou přitom s mini LED displeji relativně srovnatelné a to při výrazném cenovém rozdílu ve prospěch mini LED.