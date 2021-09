Na začátku tohoto týdne SpaceX zahájila testy prototypu vesmírné lodi Starship zvaného SN20. Pokud vše dopadne dobře, bude vůbec prvním, který zamíří do vesmíru. Ruku v ruce s tím musí testy projít i booster Super Heavy, který má prototyp do vesmíru vynést.

Tile Pickup on Aisle 3: Multiple TPS tiles break off of S20 during RCS testing at #SpaceX #Starbase #Texas Testing window open until 12am CDT (0500 UTC). pic.twitter.com/pro64hC1rh

— LabPadre (@LabPadre) September 27, 2021