Na bratislavských Nivách otevírá zítra nová pobočka iStores. Využijte spousty zaváděcích slev

Komerční sdělení: Slovenští jablíčkáři budou mít již zítra důvod k radosti. V 9:00 tam totiž v Nivy centrum Bratislava otevře nová pobočka iStores, ve které bude možné zakoupit spousty Apple produktů i příslušenství k nim. Super je navíc to, že si iStores připravil speciální “otevírací” akci ve formě dárečků k nákupům. Ty bude rozdávat od zítřka (tedy 30. 9.) až do 3. 10. 2021 a to jen a pouze na nové prodejně.

A o jaké že dárečky se jedná? O dárkové poukázky až v hodnotě 100 €. Při nákupu do 499 € dostanete od prodejce konkrétně 25 € poukázku na další nákup, za nákup do 999 € pak dostanete poukázku na 50 € na další nákup a při nákupu nad 1000 € je tu pro vás poukázka v hodnotě 100 €. To ale není ani zdaleka vše. V prodejně totiž bude také probíhat soutěž o zbrusu nový MacBook Air. Zkrátka a dobře, bude opravdu o co stát. Budete-li tedy zítra v Bratislavě, do nového obchodu iStores byste si určitě měli najít cestu.

