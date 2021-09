YouTube začal nabízet možnost stažení videa přímo do prohlížeče

YouTube začal nabízet majitelům Prémium účtu možnost vyzkoušet si další vychytávku. Tentokrát se jedná o opravdu zajímavou funkci, kterou již známe z našich smartphonů. Jedná se o možnost stáhnout si video přímo do prohlížeče, díky čemuž máte možnost si jej pustit kdykoli a kdekoli i v situaci, kdy nejste připojeni k internetu. Právě u počítačů, tedy zejména těch přenosných, se tato funkce hodí snad ještě víc než u telefonů a tabletů. Funkci je možné aktivovat jako vždy v centru experimentálních funkcí a je pochopitelně nutné mít aktivní Prémium účet.

Aktuálně je funkce k dispozici v rámci testování až do 17. 10. 2021, kdy bude uživatelům deaktivována a lze očekávat, že do pár měsíců se následně objeví jako klasická funkce YouTube. Jediné, na co je kromě předplatného Prémium YouTube nutné myslet, je fakt, že videa jde stahovat pouze v prohlížečích Chrome, Edge a Opera. Video se stáhne přímo do prohlížeče a nemáte jej stažené v klasických souborech v počítači. Následně si jej můžete pustit nebo smazat i bez připojení k internetu. Aktuálně je stahování omezeno pouze na kvalitu maximálně 1080p. Jakmile funkci aktivujete, máte možnost pro stažení videa hned pod videem.