Na iOS konečně dorazila dlouho očekávaná MOBA ze světa Pokémonů

The Pokémon Company se po neuvěřitelném úspěchu Pokémon Go nebojí objevovat nové příležitosti, jak využít nejvýdělečnější mediální značku v historii i na jiných platformách než jsou konzole od Nintenda. Jedním z takových pokusů je i netrpělivě očekávaná MOBA Pokémon Unite. Ta konečně po několika měsících vydání na Nintendu Switch dorazila i do App Storu a na svých zařízeních si ji můžete zahrát již nyní.

A protože je hra venku už několik měsíců, víme o ní spoustu věcí. Protože se vývoje ujali zkušení vývojáři z čínského Tencentu, není překvapením, že hráči zatím pějí na Pokémon Unite chválu. Překlad hratelnosti oblíbeného žánru se v pokémonním světě povedl, a co je hlavní, dokázal ustát převod na mobilní platformy. Každá z bitev je tak dostatečně krátká na to, aby vyplnila kus volného času a zároveň dost dlouhá, aby záleželo na správné volbě strategie a umném zacházení s vaším pokémonem.

V bitvách pěti proti pěti si můžete vybrat z relativně velkého množství pokémonů, které se bude v budoucnu jen rozšiřovat. Již teď se ale nemusíte bát, že byste přišli o možnost ovládat ty největší oblíbence jako je Pikachu nebo Charizard. Jediným vroubkem pro Pokémon Unite je zatím herní ekonomika. Protože jde ale o free to play hru, musíme s takovou věcí v současnosti již počítat. Pokémon Unite můžete stahovat zdarma z App Storu již nyní.