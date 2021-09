Revoluce na obzoru? Vědci přišli na způsob, jak nahradit v elektronice baterie

Elektronický odpad je jedním z největších problémů posledních let. Jeho množství se totiž neustále zvyšuje a nezdá se, že by tomu mělo být v dohledné době jinak. Mnohé technologické společnosti se sice intenzivně snaží o to, aby jej produkovaly i skrze své produkty co možná nejméně, ale je jasné, že do chvíle, než bude elektronika vyráběna “jinak” – konkrétně daleko udržitelněji a s delší životností. Velký krok tímto směrem by mohli nyní učinit vědci z univerzit Northwestern a Delft.

Technologie, kterou vědci vyvinuli, nese název BFree Energy Harvesting a je založena de facto na vlastním nepřetržitém napájením, které je zajišťováno určitým úkonem – například stisky tlačítka. Že je něco podobného možné pak vědci demonstrovali na kapesní herní konzoli, která nedisponovala baterií, ale byla funkční díky energii, kterou získávala díky stiskům tlačítek uživatelem. Energie je takto sice zatím produkováno poměrně málo, takže je jasné, že pro energeticky náročnější zařízení je tato technologie zatím nevyužitelná, vědci však doufají, že se jim postupem času podaří vyvinout řešení, které by pomohlo vymýtit baterie i v energeticky náročnějších zařízeních. Právě tím by se pak podařilo množství elektroodpadu eliminovat, jelikož by si uživatelé svá zařízení nemuseli vyměňovat kvůli špatným akumulátorům.