GTA 6 by se mělo odehrávat v 90. letech

Ačkoli studio Rockstar neustále „dojí“ pátý díl, jednou se dočkáme i GTA 6. Jelikož jde o jednu z nejznámějších a nejoblíbenějších herních sérií, je pochopitelně kolem očekávání velký humbuk. Jeden z hráčů na Twitteru sdílel obrázek, v němž je značka „613AL890“. Ta při přečtení v angličtině zní „6 is a late 90s“, tedy „šestka je v pozdních 90tých letech„. Dle fanouška ji ostatních spekulantů jde o náznak, kdy by se šestý díl Grand Theft Auto mohl odehrávat. Co myslíte vy?

In the latest GTAV trailer there’s this license plate

“6 is a late 90's”

You think that they’re teasing GTA 6 is set in around 1998? pic.twitter.com/VC8U6S5sKl

— DANNYonPC: Certified EA shill™  (@DANNYonPC) September 12, 2021