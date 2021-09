Jablečný smartphone je tady s námi již přes 14 let. A nutno říct, že za tu dobu ušel opravdu velký kus cesty, byť by si mnozí od něj dnes slibovali více. Ve videu pod tímto odstavcem se můžete podívat na evoluci iPhonu, a to od 2G až po 13. Jaké modely jste vlastnili?