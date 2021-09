AppleTop.cz přináší skvělé držáky do auta iOttie a Spigen za výhodnou cenu

Komerční sdělení: Jestliže častokrát jezdíte autem a hledáte vhodný držák na váš iPhone, tak byste rozhodně neměli promeškat současnou nabídku našeho partnera AppleTop.cz. Tento oblíbený obchod totiž do své nabídky přidal řadu zajímavých novinek od populárních značek iOttie a Spigen, které rozhodně potěší každého řidiče. Pojďme se tedy společně podívat, co si aktuálně můžete pořídit.

Fotogalerie iottie drzak do ventilace iottie drzak do slotu na napoje spigen drzak do ventilace spigen drzak do ventilace magneticky Vstoupit do galerie

Od značky iOttie dokáže rozhodně potěšit držák do mřížky ventilace Easy One Touch 5, který nabízí 360° otočný kloub a maximální šířku 9,2 centimetrů, tudíž si poradí s jakýmkoliv iPhonem. Tento kousek je navíc k dostání za pouhých 599 korun. Dalším zajímavým produktem je držák do slotu na nápoje Easy One Touch 5. Jak je již ze samotného názvu patrné, tento model se umisťuje do zmiňovaného slotu určeného pro nápojové kelímky, díky čemuž vám při cestě nikterak nezavazí a vyjde vás na 839 korun. Co se pak týče produktů Spigen, tak zde dokáže potěšit magnetický držák do ventilace QS11, který telefon pevně drží prostřednictvím šesti silných magnetů. Zároveň je díky tomu relativně malý a na palubní desce tak zabere minimum místa, přičemž navíc si jej můžete pořídit za pouhých 399 korun. Nabídka je každopádně bohatší a záleží už jen na vás, který držák se stane vašim favoritem.