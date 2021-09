Jak provést čistou instalaci iOS 15

iOS 15 pro veřejnost je konečně tady. Tento operační systém je již delší dobu k dispozici pro testování vývojářům a beta testerům, nyní už ale aktualizaci může provést i obyčejný uživatel. V případě, že patříte mezi uživatele, kteří chtějí svůj iPhone na iOS 15 ihned aktualizovat, tak stačí přejít do Nastavení a aktualizaci provést. Existují však takoví uživatelé, kteří se z nějakých důvodů mohou rozhodnout pro instalaci kompletně čistého systému. Instalace čistého systému se hodí především tehdy, pokud má váš iPhone problémy s některými funkcemi, popřípadě pokud chcete začít s čistým štítem. Ať už je důvod k čisté instalaci iOS 15 jakýkoliv, tak níže naleznete kompletní postup, jak na něj. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Zálohování

Ještě před tím, než se do čehokoliv pustíte, tak je nutné, abyste váš iPhone zálohovali. Čistá instalace iOS 15 je vcelku jednoduchá, každopádně asi nikdo z nás nechce přijít o veškerá data, která máte v současné době na iPhonu uložena. Existují dvě varianty, pomocí kterých můžete aktualizaci provést. Buď provedete klasickou zálohu s pomocí počítače přes iTunes či Finder v macOS, anebo můžete kompletní zálohu nahrát na iCloud. Magazín Letem světem Applem nemá zodpovědnost za jakékoliv poškozené či zaseknuté zařízení a veškerý postup tak provádíte na vlastní riziko.

Záloha přes iTunes či Finder

V případě zálohování pomocí Finderu (či iTunes) postupujte takto:

Prvně připojte váš iPhone k počítači či Macu .

. Poté spusťte Finder a v pravém menu klepněte na název vašeho zařízení. V iTunes klepněte v horní části na ikonu vašeho zařízení.

a v pravém menu klepněte na Zde už poté jen stačí stisknout možnost Zálohovat.

Zdroj: Finder v macOS

Záloha na iCloud

V případě, že chcete provést zálohování na jablečný iCloud, tak postupujte následovně:

Na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Zde na samotném vrchu obrazovky rozklikněte vaše jméno .

. Poté klepněte na kolonku s názvem iCloud,

Nyní sjeďte níže a rozklikněte možnost Záloha na iCloudu .

a rozklikněte možnost . Pak už jen stačí klepnout na Zálohovat.

Jak provést čistou instalaci iOS 15

1. Stažení IPSW

V případě, že jste se rozhodli provést čistou instalaci iOS 15, tak je prvně nutné, abyste si stáhli tzv. IPSW soubor. Jednoduše řečeno se jedná o operační systém iOS zabalený v jednom jediném souboru. Soubor IPSW můžete jednoduše stáhnout z těchto webových stránek. Jakmile se na ně přesunete, tak si vyberte vaše zařízení, a poté verzi iOS 15 (při psaní tohoto článku ještě nebylo IPSW pro iOS 15 k dispozici, bude třeba pár minut vyčkat). Pak už jen stačí, abyste klepnuli na modré tlačítko Download. Celý IPSW soubor může mít až několik gigabajtů, takže může jeho stahování v závislosti na vaší rychlosti připojení k internetu klidně několik desítek minut či hodin.

2. Vypnutí funkce Najít iPhone

Jakmile úspěšně stáhnete IPSW soubor pomocí výše uvedeného postupu, tak je nutné, abyste vypnuli funkci Najít iPhone. Toho docílíte tak, že na iPhonu přejdete do Nastavení, kde nahoře klepněte na vaše jméno. Nyní je nutné, abyste rozkliknuli kolonku Najít, a poté klepněte na Najít iPhone. Jakmile na tuto možnost klepnete, tak ji deaktivujte pomocí přepínače. Pak už jen stačí zadat heslo k Apple ID a funkce Najít iPhone je úspěšně vypnuta.

3. Přesun do DFU módu

Nyní je nutné váš iPhone převést do tzv. DFU (Direct Firmware Update) módu. Kroky, pomocí kterých se do DFU módu dostanete se liší podle toho, jaké používáte zařízení. Níže naleznete popis, jak se do DFU módu dostat v případě všech dostupných iPhonů:

Pokud používáte iPhone X a novější, dostanete se do DFU módu následovně: připojte vaše zařízení k Macu/PC, a poté stiskněte a pusťte tlačítko pro zvýšení hlasitosti, poté stiskněte a pusťte tlačítko pro snížení hlasitosti. Poté podržte boční tlačítko po dobu 10 sekund, dokud displej iPhonu nezčerná. Se stále stisknutým bočním tlačítkem stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti na 5 sekund, poté pusťte boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti podržte dalších 10 sekund (obrazovka by měla zůstat černá). Poté už by se v iTunes mělo zobrazit, že se váš iPhone nachází v DFU módu.

Pokud používáte iPhone 7 nebo 8, dostanete se do DFU módu následovně: připojte vaše zařízení k Macu/PC a vypněte zařízení. Poté držte power button vašeho iPhonu 7 nebo 8 po dobu 3 sekund. Po třech sekundách přijdete k držení power buttonu i tlačítko pro snížení hlasitosti. Dohromady obě tlačítka držte asi 10 sekund. Pokud se objeví logo Apple, musíte to zkusit znovu. Pokud se na obrazovce objeví zámeček, máte vyhráno a jste v DFU módu.

Pokud používáte iPhone 6s a starší, dostanete se do DFU módu následovně: připojte vaše zařízení k Macu/PC a vypněte zařízení. Poté držte power button vašeho zařízení po dobu 3 sekund. Po třech sekundách přijdete k držení power buttonu i home button. Dohromady obě tlačítka držte asi 10 sekund. Poté deseti sekundách pusťte power button, ale stále držte home button. Pokud se v iTunes zobrazí zpráva o tom, že se našlo zařízení v módu obnovení, máte vyhráno.

4. Obnovení v iTunes

Poté, co váš iPhone úspěšně přesunete do DFU módu, tak otevřete Finder, na Windows poté iTunes. Přejděte na vaše zařízení, a poté podržte v macOS klávesu Option (u starších zařízení Alt) a klepněte na možnost Obnovit a aktualizovat. Ve Windows v iTunes poté podržte Shift a klepněte na Obnovit a aktualizovat. Jakmile na tohle tlačítko klepnete, tak se spustí obnovování operačního systému iOS na vašem iPhonu. Celý tento proces může trvat několik desítek minut. Za žádnou cenu hlavně neodpojujte vaše zařízení od Macu či počítače.

Jakmile tuto akci provedete, tak bude iTunes provádět obnovu zařízení a čistou instalaci iOS 15. Celý tento proces může trvat několik desítek minut. Za žádnou cenu tedy váš iPhone neodpojujte od Macu či počítače a buďte trpěliví. Jakmile bude celý proces hotov, tak se na iPhonu objeví klasická obrazovka s pozdravy v různých jazycích. Tímto se iPhone aktualizoval na iOS 15 a později při prvotním nastavování nezapomeňte zvolit, že chcete iPhone nastavit jako úplně nové zařízení.

Závěr

V případě, že jste došli až sem, tak se vám s největší pravděpodobností podařilo provést čistou instalaci iOS 15 úspěšně. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak čistá instalace má hned několik výhod. Jednak budete mít jistotu rychlejší odezvy celého systému, a jednak už se nebudete muset obávat toho, že byste se setkali s nějakými chybami v podobě nereagování aplikací apod. Berte však na vědomí, že celý tento postup provádíte na vlastní riziko. Pokud se tedy něco nepovede a vy přijdete o data, anebo si zničíte zařízení, tak magazín Letem světem Applem není za tyto věci zodpovědný.