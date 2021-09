Kompletní srovnání: Apple Watch Series 7 vs. Series 6 vs. Series 5 vs. Series 4

Jestliže jste byli připraveni na úterní Apple Event, tak jste zajisté věděli, že jsme se měli dočkat velkých změn na poli Apple Watch Series 7 – napovídaly tomu koncepty a prototypy. Tělo hodinek mělo být ostré, stejně jako tělo iPhonů či iPadů, měli jsme se dočkat o dost většího displeje a nových zdravotních funkcí. Nakonec se ale ukázalo, že všemožné koncepty a prototypy nebyly správné a Apple tak svou „revoluci“ jablečných hodinek pojal trošku jinak. Mnoho jedinců je tedy z nových Apple Watch zklamaných. Sice jsme se dočkali lehké změny designu, to je ale bohužel tak nějak vše… však se sami přesvědčte v tomto srovnání všech posledních čtyř generací Apple Watch.

Design a displej

Jak jistě většina z vás ví, tak největší změny designu jsme se dostali při přechodu z Apple Watch Series 3 na Series 4. Došlo ke zvětšení celého těla, navíc k tomu také k mírnému zakulacení. Hodinky tak vypadaly o mnoho více elegantněji. Series 4 tak přišly s větším tělem, a to jak u menší varianty, tak u té větší. Z 38 mm jsme se posunuli na 40 mm a z 42 mm pak na 44 mm u větší varianty. Takto veliká pouzdra Apple využíval až po Series 6, naprosto stejný byl i design a odlišnosti jsme tak mohli hledat pouze v útrobách a funkcích. Apple Watch Series 7 však přichází se zvětšením o jeden milimetr, a to opět na obou frontách. V případě menší varianty jsme se tak dostali z 40 mm na 41 mm a u větší varianty pak ze 44 mm na 45 mm.

Apple Watch Series 5 pak jako první přišly s funkcí Always-On, díky které je možné zobrazit obsah na obrazovce i v případě, že se zrovna na hodinky nedíváte. To je možné díky adaptivní obnovovací frekvenci, která může „spadnout“ až na 1 Hz, což zaručí možnost zobrazení obsahu a zároveň také nižší náročnost na baterii. Rozlišení displeje je u Series 4, 5 i 6 naprosto stejné, a to 324 x 394 pixelů i menších variant a 368 x 448 pixelů u variant větších. Co se týče rozlišení displeje u Apple Watch Series 7, tak prozatím tato informace bohužel není známa. Prozatím totiž ani nevíme, kdy dojde ke spuštění prodejů těchto nejnovějších hodinek od Applu. Říct však můžeme alespoň to, že se u Series 7 rámeček okolo displeje zmenšil o 40 %, díky čemuž mohl displej hodinek vzrůst o 20 % oproti předchozím generacím. Jas LTPO OLED displeje je pak u všech porovnávaných variant 1000 nitů.

Hardwarové specifikace

Určitě vás zajímá také to, jak je na tom hlavní čip, který srovnávané hodinky pohání. Pokud byste se podívali na oficiální specifikace, tak zjistíte, že Series 4 pohání čip S4, Series 5 pak čip S5, Series 6 čip S6 a podle posledních informací Series 7 čip S7. Na první pohled, vzhledem k pojmenování, se může zdát, že se od sebe čipy zajisté nějakým způsobem liší – vždyť i u iPhonů je s každou novou generací využít čip s větší číslovkou. Pravdou ale je, že u Apple Watch tomu takto není. Poslední větší změna se opět odehrála při přechodu ze Series 3 na Series 4, kde bylo možné sledovat výrazné zvýšení výkonu. Čip S5 je pak pouze přejmenovaný čip S4, čip S6 ze Series 6 je pak přejmenovaný čip S5. Zvláštní, že? Určitě nyní čekáte, že vás se Series 7 překvapím, když nabízí změnu designu, svým způsobem podobnou jako při přechodu ze Series 3 na Series 4. Opak je však pravdou, jelikož S7 je opět výkonnostně stejný jako S6, tedy S5, tedy S4. Nejspíše došlo pouze k nějaké formě přepracování, a to kvůli ztenčení hodinek, to je ale tak všechno.

Kromě čipu uživatele Apple Watch zajímá také to, jak velké úložiště mají k dispozici. V případě Series 4 je k dispozici úložiště o kapacitě 16 GB. Series 5 i Series 6 pak disponují úložištěm o velikosti 32 GB. Ani v tomto případě se Series 7 oproti svým předchůdcům neliší – je tedy k dispozici úložiště o kapacitě 32 GB. Na druhou stranu si ale přiznejme, kdo z nás u Apple Watch využil úložiště o kapacitě 32 GB na maximum. Nejspíše jen hrstka z nás, tudíž svým způsobem chápu, proč Apple v tomto případě kapacitu úložiště nezvýšil. Navíc k tomu, 32 GB úložiště najdete v některých starších iPhonech, které doposud využívá mnoho spokojených uživatelů. Apple Watch tedy 32 GB úložiště musí dostačovat.

Důležitá je také celková výdrž baterie – jedná se totiž o jednu z vlastností, na kterou si stěžuje mnoho jedinců. Uživatelům prostě a jednoduše vadí, že musí své hodinky každý den, ve většině před spaním, nabíjet, jelikož více nevydrží. Co se týče kapacity baterie, tak Series 4 nabízí baterii o velikosti 291.8 mAh, Series 5 poté 296 mAh a Series 6 pak 304 mAh. Velikost baterie Series 7 není známo, nejspíše však Apple sáhnul po stejné či víceméně podobné baterii jako u Series 6. Na druhou stranu ale Apple u Series 7 přišel s možností rychlonabíjení, díky kterého jste schopni nejnovější jablečné hodinky nabít na 80 % za pouhých 45 minut, 100 % nabití pak dosáhnete za hodinu a půl. Konkrétně Apple v dokumentech uvádí výdrž až 18 hodin.

Senzory a funkce

Všechny srovnávané Apple Watch disponují gyroskopem, akcelerometrem, GPS senzorem a měřičem srdečního tepu. Co se týče kompasu, tak ten je k dispozici jen u Apple Watch Series 5 a novějších. S příchodem Series 4 jsme se poté dočkali možnosti provedení EKG, kromě nich tedy touto funkcí disponují i Series 5, Series 6 a Series 7. Všechny porovnávané Apple Watch poté disponují Detekcí pádu s možností pro zavolání na tísňovou linku, Apple Watch Series 7 pak budou schopný rozpoznat i pád z kola a kromě toho nabídnout automaticky detekci pozastavení cvičení. Series 6 pak přišly s novým snímačem kyslíku v krvi, elektrickým snímačem srdeční činnosti a optickým snímačem srdeční činnosti druhé generace. Je pravděpodobné, že Series 7 nabídnou naprosto stejné snímače.

Samozřejmostí je poté u všech třech modelů voděodolnost až do 50 metrů hloubky pod vodou, společně s odolností proti prachu. Apple pak nadále při představení všech zmíněných modelů uvedl, že se můžeme těšit na lepší mikrofon a reproduktory, ve skutečnosti však tyto rozdíly nelze úplně pozorovat. Nasycení krve kyslíkem je pak k dispozici u Series 6 a Series 7. Na konec tohoto odstavce ještě zmíníme, že Series 6 a Series 7 disponují stále aktivním výškoměrem, který je schopný běžet na pozadí. Series 5 a Series 4 oproti tomu nabízí také výškoměr, ale ten není pořád aktivní.

Dostupnost a cena

Apple Watch Series 4 jsme se dočkali v roce 2018, Series 5 poté v roce 2019,u Series 6 minulý rok a Series 7 před pár dny. Series 4 bylo možné zakoupit v menší 40mm verzi za 11 290 korun, větší 44m verze poté vycházela na 12 090 korun. Apple Watch Series 5 jste po představení mohli zakoupit za 11 690 korun v menší 40mm verzi, větší 44mm verze poté vycházela na 12 490 korun. Apple Watch Series 6 jste pak zhruba před rokem mohli zakoupit za 40mm varianta vyjde na 11 490 korun, větší 44mm varianta poté vycházela na 12 290 korun. České ceny Series 7 prozatím nejsou známy, avšak Apple na samotné konferenci v dolarech uvedl stejné částky jako při představení Series 6. Je tedy pravděpodobné, že za 41mm variantu zaplatíme 11 490 korun a za 45mm variantu pak 12 290 korun.

Co se dostupnosti týče, tak Apple u Series 7 uvádí pojem „již na podzim“. Pravdou ale je, že takový podzim trvá čtvrt roku, tudíž se jedná o vcelku velký časový horizont. Osobně si myslím, že prozatím ani sám Apple neví, kdy nové Apple Watch začne prodávat. Nezbývá nám tedy nic jiného než čekat. A pokud se ptáte, zdali byste si měli Series 7 pořídit, tak záleží, jaké Apple Watch nyní vlastníte. Hraniční v tomto případě osobně beru Series 4 nebo Series 3, kde už můžete pozorovat nějaké chybějící funkce, například Always-On, společně s menším výkonem. Vlastníte-li Series 5 či Series 6, tak nové Series 7 podle mě za upgrade úplně nestojí – tedy pokud se vám vyloženě nelíbí nový design a vše okolo.

