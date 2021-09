Konference Mobile Internet Forum 2021 ze světa mobilních aplikací klepe na dveře

Tisková zpráva: I tentokrát čekají aktuální data, nejnovější trendy i veleúspěšné projekty ze světa mobilního internetu, mobilních aplikací, analytiky i zpracování dat. Přijďte si 23. září pro​ pořádnou dávku inspirace.

Jak zadávat, vyvíjet a následně testovat mobilní aplikace? Jak vypadá mobilní analytika nové generace? Jaké nás čekají právní změny při zpracování dat? Jaká je do budoucna role operátora v celém mobilním ekosystému? Jaká jsou aktuální data mobilní návštěvnosti a kolik peněz se točí v mobilní inzerci? A co vlastně lidé​ chtějí mít ve svém telefonu? Na to a řadu dalších otázek odpoví zářijová konference Mobile Internet Forum.

Data a trendy ze světa mobilních aplikací ukáže Mobile Internet Forum 2021

Za každou novou mobilní aplikací je nápad. A za každým takovým nápadem je inspirace. Přijďte ji načerpat a setkat se s odborníky na novinky v oblasti mobilních aplikací a internetu.

Na 14. ročníku konference Mobile Internet Forum vás i tentokrát čekají aktuální data, nejnovější trendy i veleúspěšné projekty ze světa mobilního internetu, mobilních aplikací, analytiky i zpracování dat. Přijďte si 23. zářípro​ pořádnou dávku inspirace.

Témata konference:

Mobilní návštěvnost a objem mobilní inzerce

Trh mobilních operátorů a jejich úloha v mobilním ekosystému

a jejich úloha v mobilním ekosystému Zkušenosti z vývoje a implementace mobilních aplikací

Zadávání výroby mobilních aplikací interně i externě

Co s sebou vlastně nese vývoj licencovaného softwaru?

? Nová generace mobilní analytiky a její nástroje

a její nástroje Pohled legislativy na práci s daty

na práci s daty Audio platformy na vyžádání

na vyžádání Chytrá komunikace měst – Můj rozhlas a platforma Bolt

měst – a platforma Osobní asistent pro nakupování Moje Makro od AppElis

od AppElis Know – how inovativních aplikací: Digital Green Passport, aplikace Záchranka

Ukázka konkrétních přednášek:

Jak zadávat, vyvíjet a testovat mobilní aplikace

Dominik Veselý z Ackee představí aktuální trendy ve vývoji mobilních aplikací a na příkladech z praxe vysvětlí, jak je zadávat ať už interně nebo externě, kdy vyvíjet nativně nebo jaké nástroje používat.

O tom, proč se ČSO​B rozhodla vyvíjet své mobilní bankovnictví v kontinuálním dialogu se svými klienty a jaké má tenhle přístup výhody, bude mluvit Lída Hašková v tandemu s UX/UI expertem Ondřejem Strakou z eMan.​

Trh mobilních operátorů, mobilní návštěvnost a inzerce

Koronavirová krize nám pořádně vychýlila statistiky, co se týče konzumace internetu, konkrétního obsahu i množství času stráveného on-line. Jsme teď na cest​ě zpět? To, jak vypadá nový normál z pohledu mobilní návštěvnosti a mobilní inzerce, vám​ na konkrétních datech ukáží Tereza Tůmová a Petr Kolář ze Sdružení pro internetový rozvoj v České republice.

Pohled legislativy na práci s daty

Jak to vypadá s novou evropskou úpravou digitálních dat (ePrivacy)? Zaznamenali jste, že se změnila praxe ohledně cookies a že se letos Úřad zaměřil na obchodní sdělení, posílané prostřednictvím operátorů? Právní změny důležité pro práci s daty ukáže advokátka Petra Dolejšová.

Nová generace mobilní analytiky a vizualizace dat

Jiří Viták ze společnosti Digitální architekti představí mobilní analytiku nové generace, její marketingové využití a vizualizaci dat. Ukáže také základní fungování nástrojů jako Firebase, Google Analytics 4 či Smartlook, které výrazně usnadňují práci s daty.

Chytrá komunikace měst

Mnoho měst pochopilo, že informace ze samosprávy musí přijít za lidmi, nikoliv naopak. To, jak funguje komunikace pomocí aplikace Mobilní rozhlas, a následné vyhodnocování kampaní a využití kontaktů bude od Ondřeje Švrčka z MUNIPOLIS zajisté inspirací i pro komerční využití. Od Romana Sysla uslyšíte, jak mohou data z mobilních aplikací pomáhat zlepšovat proměnu města, veřejné služby nebo dokonce infrastrukturu pomocí platformy Bolt.

A to rozhodně není všechno. Představíme mobilní aplikaci Digital Green Passport, která by měla usnadnit cestování po Evropě, aplikaci Záchranka, i průběh vývoje úspěšné retailové aplikace Moje Makro. Dozvíte se, co s sebou vlastně nese vývoj licencovaného softwaru.

Potkejte se s odborníky na svět mobilního internetu a mobilních aplikací osobně v pražském hotelu Jalta, už 23. září 2021. Kompletní program konference Mobile Internet Forum naleznete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete pohodlně zaregistrovat.

Generálním partnerem konference je společnost eMan, mediálními partnery akce jsou Jablíčkář.cz a Letem světem Applem, Cnews.cz, SMARTmania.cz, Mobilenet.cz, Dotekomanie.cz, produktovým partnerem EasyEvent. Organizátorem jsou server Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.