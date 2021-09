Co dokáže pět tisíc telefonů… Podívejte se na parádní mobilní světelnou show z OKTAGONU

Organizace smíšených bojových umění OKTAGON MMA už v minulosti mnohokrát ukázala, jak skvělou show dokáže pro své fanoušky přichystat a jak neustále zvládá zvyšovat nastavenou laťku. Když se po 18 měsících turnajů bez diváků, kteří vinou koronavirových pravidel nemohli navštěvovat sportovní akce, vrátil OKTAGON na Štvanici, posunul onu laťku ještě zase o kousek výš. A stačilo k tomu v uvozovkách jen několik stovek mobilních telefonů a ta správná slova.

Byl to ten správný moment zadostiučinění, když oblíbenec domácího publika Miloš Petrášek po necelých dvou letech a po třech porážkách v řadě znovu vkročil do klece a za mohutných ovací dokázal ukončit svého soupeře a dojít si pro tolik chtěné vítězství. Když pak v pozápasové řeči oznámil, že s manželkou čekají prvního potomka, publikum rozněžnil. To ale diváci netušili, že tohle byl teprve předkrm. Poté se slova ujal promotér, spolumajitel a hlavní hlas organizace Ondřej Novotný a svým proslovem odzbrojil i toho největšího cynika.

“Když jsem s vámi diváky mluvil takto naposledy v O2 Areně, tak to bylo, když mi umřela máma. Říkal jsem vám, že se nemáte nikdy vzdát svých největších snů, že to všechno jde, jen se nesmíte vzdát,” odstartoval Novotný. “Každý z nás může být lepší a v každém z nás je bojovník,” pokračoval poté, co vyzdvihl vedle přítomných sportovních hrdinů Patrika Bergera, Karolíny Muchové, Patrika Schicka a dalších, také svou ženu Renatu Langmanovou, jakožto svou největší osobní hrdinku. Mezitím už ale přítomní diváci vestoje tleskali a nejeden z nich se neubránil slzám. Každý si v emotivní řeči Ondřeje Novotného našel to své, co v něm vzbudilo pozitivní emoci. Společně pak celé publikum rozsvítilo baterky ve svých telefonech a vytvořilo unikátní záběr otevřeného stadionu na Štvanici.

“Nad náma je pět dronů. Já vím, že se to nesmí, ale s*át na to. Raz, dva, tři,” odpočítal Novotný a spolu s rozsvícenými telefony spustil ohňostroj. Video celého projevu a následného ohňostroje zachyceného drony má na oficiálním youtubovém kanále organizace přes 130 tisíc zhlédnutí a stalo se doslova virálním. OKTAGON často zmiňuje, že má ty nejlepší fanoušky na světě, ti se teď přesunou do Bratislavy, kde se už tento týden chystá další atraktivní turnaj. Jak OKTAGON posune laťku tentokrát?