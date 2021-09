Jak šel vývoj s iOS? Brněnští vývojáři rekapitulují jednotlivé verze

Od prvního uvedení iOS v roce 2007 už to je 15 verzí, tedy obrovský kus cesty a nových technologií. Jak šel čas a co bylo přelomové?

Společnost se dělí na dva proudy – na ty, kteří Apple milují, a na ty, jež to nechápou. Souhlasíte? Oba případy se najdou i mezi vývojáři appek. My jsme Dactyl Group a patříme mezi ty první. iOS máme rádi. Vývoji mobilních aplikací se věnujeme déle než 7 let a každým rokem očekáváme, jaké nové technologie na svá zařízení Apple přinese. Pojďte s námi zavzpomínat.

iOS 1

Když Steve Jobs představil v roce 2007 vůbec první iPhone, appky pro jeho nástupce jsme si nedovedli představit. Jak také, když první iOS neobsahoval App Store. Pilotní verze systému obsahovala pouze Mail, prohlížeč Safari, fotoaparát nebo třeba mobilní aplikaci pro YouTube. Pamatujete, jaké to bylo haló.

Zdroj: 9to5Mac

iOS 2

Zmíněný App Store přišel o rok později. Zpočátku obsahoval zhruba jen 500 aplikací pro mobil. Dále bylo přidáno vyhledávání kontaktů a vědecká kalkulačka.

iOS 3

iOS 3 byl pro iPhone velkým krokem. Nabízel totiž podporu pro push notifikace, voice control, find my iPhone a také natáčení videa. Důležitou přidanou technologií byla také funkce “kopírovat a vložit” a podpora MMS. To byla jízda!

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

iOS 4

Multitasking iPhone pořád neuměl. Neobsahoval ještě ani např. aplikaci FaceTime, která dnes u jablíčkářů patří k nejoblíbenějším. Tato + další vylepšení přišla v roce 2010 právě s iOS 4.

Zdroj: Pixabay

iOS 5

Který jablíčkofil by neznal hlasovou asistentku Siri? A co datové úložiště iCloud? Obě tyto funkčnosti přinesl iOS 5, který mimo jiné vylepšoval aplikaci jako iMessage nebo přidal integraci sociální sítě Twitter.

iOS 6

iOS 6 byl pro mobilní telefony iPhone opět velkým krokem dopředu – představil Apple Maps a peněženku. Ze začátku měl však Apple s mapami problém, neboť uživatelé preferovali mapy od Googlu. Mezi další vylepšení lze zařadit integraci sociální sítě Facebook, režim Nerušit nebo přidání panoramatického módu do fotoaparátu.

iOS 7

iOS 7 v roce 2013 ukázal zcela nové uživatelské rozhraní. Vylepšený byl také App Store, který začal umožňovat automatické stahování nových verzí mobilních aplikací. Konečně jsme se dočkali i technologie AirDrop k bezdrátovému přenosu dat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Těší nás, že v App Store máme pár zářezů. Tvorba mobilních aplikací nás baví.

iOS 8

S dalším rokem a novou verzí dorazila aplikace pro mobily zaměřená na zdraví – Health, jež podporuje i rodinné sdílení. Další velkou novinkou byla lepší interakce mezi iOS a macOS umožňující mnohem jednodušší předávání informací, widgety v notifikačním centru a podpora biometriky (Touch ID) pro aplikace třetích stran. Pro vývojáře také zpřístupnili HomeKit.

iOS 9

Následující iOS se zaměřoval na opravu chyb ovlivňující výkon. Z hlediska UI dorazil nový font San Francisco, který se tak začal používat místo dosud typického Helvetica Neue.

iOS 10

Tato verze se nesla v duchu vylepšení pro hlasovou asistentku Siri, ale také pro aplikaci Home sloužící pro správu zařízení podporujících HomeKit.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

iOS 11

Kdy z iPhone zmizelo ikonické home tlačítko? Právě s příchodem iOS 11, v roce 2017. Patřila k němu také podpora nových gest a upravené UI. Firma též oznámila příchod knihovny pro rozšířenou realitu s názvem ARKit a dále knihovnu CoreML sloužící pro strojové učení. Jednou z dalších novinek bylo odemknutí knihovny Core NFC pro vývojáře sloužící ke zprovoznění plateb pomocí Apple Pay.

Zdroj: Unsplash

iOS 12

Další verze myslela na naše duševní zdraví. Její inovací byla proto funkce Screen Time. Od té doby nás informuje o čase stráveném na zařízení i o tom, které appky využíváme nejvíce. Přidána byla také integrace CarPlay pro třetí strany (Google, Waze a další).

iOS 13

Pro Apple je nesmírně důležité naše zdraví, pohodlí a efektivita. Přidal tedy podporu pro Dark Mode. Mapy dostaly vylepšení pozorování lokací ve 3D. Potěšila také nová skutečnost, že mobilní aplikace pro zobrazování fotografií umožňuje úpravy jednotlivých snímků.

iOS 14

Od 14 si můžeme na obrazovky přidat tzv. widgety různých aplikací, které obsahují souhrn důležitých informací. Podpora se netýká jen nativních aplikací, ale také aplikací třetích stran. Dalším vylepšením byla knihovna umožňující z plochy skrýt aplikace, které příliš nepoužíváme nebo je z nějakého důvodu nechceme mít na ploše. Všechny aplikace přitom zůstávají nainstalované se všemi stávajícími daty.

iOS 15

Dosud poslední verze přinesla mnoho designových změn. Došlo třeba k přepracování aplikací Oznámení nebo Počasí. Pro nás jsou ale mnohem důležitější nové technologie. Níže jsou vypsány ty, které nás zaujaly nejvíce:

SharePlay dovoluje se s ostatními podělit o cokoliv, co na svém zařízení právě děláme, ať už se jedná o sledování filmu, prohlížení fotoalb nebo poslouchání hudby. Jak to funguje? Při přehrávání vidíme v reálném čase reakce ostatních. Celá skupina se tak může například dívat na film přes svá zařízení, a přitom posílat reakce na určité pasáže.

Soustředění (Focus) pomáhá, aby nás nic nerušilo. Zobrazuje pouze ta oznámení, která chceme. Aktivace režimu se promítá také do Zpráv, tudíž ostatní vidí, že se jim nemůžeme věnovat.

Peněženka (Wallet) již existuje, ale nový systém přináší další funkce. Nyní může obsahovat osobní doklady (například řidičský průkaz) a může nahradit karty do hotelových pokojů nebo do práce.

Živý text umožňuje interakci s textem v obrázcích. Zkuste třeba klepnutím zavolat na telefonní číslo, zkopírovat určitou část textu apod.

Tak šel čas. Jsme zvědaví, co přinese budoucnost.

Tvorba webových aplikací si žádá sledovat všechny novinky. Naše práce je pak odráží.

