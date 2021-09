Od veřejného vydání nových operačních systémů v podobě iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 nás aktuálně dělí už jen pár týdnů. Všechny tyto zmíněné systémy, které byly představeny letos na vývojářské konferenci WWDC21, jsou aktuálně k dispozici pouze jakožto beta verze. To znamená, že si je s předstihem mohou vyzkoušet pouze testeři a vývojáři, avšak již zanedlouho budou k dispozici pro všechny uživatele. Nové systémy jsou napěchované nespočtem novinek a vylepšení. Na našem magazínu se v návodní sekci systémům neustále věnujeme, což oceníte v případě, že je testujete, popřípadě pokud se chcete s předstihem na vše připravit. V tomto článku se podíváme na jednu z dalších možností v iOS 15.

iOS 15: Jak vymazat veškerá data Siri ze serverů Apple

Jak už to tak bývá ve zvyku, tak nejvíce novinek a vylepšení se dočkal operační systém iOS 15. Zmínit můžeme například vylepšený FaceTime, příchod režimu Soustředění si nové Safari. Kromě toho však Apple konečně přišel také se Siri, která je v určitých případech schopna fungovat a vykonávat příkazy také offline. To znamená, že jsou hlasové příkazy pro Siri zpracovávány lokálně na iPhonu či iPadu, tedy že nedochází ke zpracovávání na vzdálených serverech. To je mimo jiné skvělá zpráva také pro všechny jedince, kteří se doposud obávali svého soukromí při používání Siri. A pokud byste chtěli ze serverů Applu smazat veškeré informace o komunikaci se Siri, tak stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu s iOS 15 přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a rozklikněte možnost Siri a hledání.

kde lokalizujte a rozklikněte možnost Na další obrazovce pak na konci kategorie Požadavky na Siri otevřete sekci Hisotire Siri a diktován í.

í. Poté stačí, abyste klepnuli na tlačítko Smazat historii Siri a diktování .

. Celou akci pak stačí potvrdit stisknutím Smazat historii Siri a diktování ve spodní části obrazovky.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy prostřednictvím iPhonu či iPadu provést smazání všech informací o komunikaci pomocí Siri či diktování ze serverů Applu. Všechna tato data jsou dle vyjádření Applu určená k vylepšování Siri. Před nějakou dobou se však objevily různé informace o tom, že měl Apple na své servery ukládat prakticky všechny hlasové příkazy od uživatelů, a že si je dokonce někteří zaměstnanci měli přehrávat. Ihned poté však Apple veškeré tyto zaměstnance propustil a přišel s výše zmíněnou funkcí pro odstranění dat ze serverů Apple.