Recenze ESR 3in1 Wireless Station: Modulární nabíjecí skvost

Budoucnost je bezdrátová. Tímto heslem se již několik let řídí samotní výrobci, kteří tak na trh přinášejí stále zajímavější produkty. Silné postavení v tomto segmenty si dokázaly získat bezdrátové nabíječky. Ty přes dobře rozšířený standard Qi dokážou nabíjet naše iPhony i bez nutnosti otravných kabelů. V dnešní recenzi se proto podíváme na zajímavého zástupce bezdrátových nabíječek, kterým je ESR 3in1 Wireless Station. Největší zajímavostí této nabíječky je, že je kompletně modulární a lze ji přizpůsobit potřebám uživatele. Pojďme se na ni tedy společně podívat.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do samotného testování, tak bychom se určitě měli podívat na samotné technické specifikace udávané výrobcem. Dle tohoto popisu by ESR 3in1 Wireless Station měla dokázat nabíjet až tři zařízení najednou prostřednictvím standardu Qi. Díky tomu, že se jedná o modulární produkt, jej lze snadno přizpůsobit. Samotné propojení jednotlivých komponent je navíc magnetické a celá nabíječka lze rozdělit na tři díly.

Správný adaptér je povinnost.

Co se pak týče kabelů, tato bezdrátová nabíječka používá USB-C kabel a pro správnou funkčnost je nutné použít adaptér s podporou Qualcomm Quick Charge 3.0, anebo Power Delivery. Samotný výstup následně dosahuje až 10 W, avšak v případě iPhonů je limitován na maximálně 7,5 W. Nutno ale podotknout, že adaptér není součástí balení. Co se pak týče vstupu, tak v tomto případě se jedná o 5V 3A a 9V 3A.

Design a zpracování

Fotogalerie ESR 3in1 Wireless Station 14 ESR 3in1 Wireless Station 12 ESR 3in1 Wireless Station 11 ESR 3in1 Wireless Station 10 +3 Fotek ESR 3in1 Wireless Station 9 ESR 3in1 Wireless Station 7 Vstoupit do galerie

Jelikož je tato bezdrátová nabíječka modulární, lze ji rozdělit na tři jednotlivé komponenty. V takovém případě se jedná o nabíjecí stojánek pro mobilní telefony, podložku pro napájení sluchátek či telefonů a další stojánek určený pro Apple Watch. Výhodou je, že pokud nepotřebujeme například první zmiňovaný stojánek, ale raději bychom využívali pouze samotnou podložku, nic nám v tom zkrátka nebrání. Všechny tři komponenty totiž nabízejí vlastní USB-C port pro připojení do elektrické sítě, díky čemuž dokážou fungovat zcela nezávisle. Co se pak týče samotného designu, tak zde ESR vsází na již zažitou tradici. Bezdrátová nabíječka 3in1 Wireless Station totiž díky svému černému provedení dokonale sedne do jakéhokoliv prostředí, kde nebude budit přespříliš velkou pozornost.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Musím uznat, že samotné zpracování této bezdrátové nabíječky je nesmírně zajímavé a ukazuje, jak zařízení vlastně může fungovat i trošičku jinak. Nadšení v tomto případě opět pramení z ničeho jiného než modulárního designu, který je samozřejmě alfou a omegou celého produktu. Na spodních stranách se pak ještě nachází pogumované nožičky pro zabránění pohybu po stolu, což už je ale samozřejmost u prakticky všech dnešních bezdrátových nabíječek.

Osobní zkušenost aneb jak to celé funguje

Nyní už se pojďme přesunout k tomu vůbec nejdůležitějšímu – jak vlastně ESR 3in1 Wireless Station funguje? Samotnou funkcionalitu jsme lehce nakousli výše. Ještě bych rád každopádně dodal, že samotné bezdrátové nabíječky mám v oblibě a jedná se o neodlučitelnou součást mého pracovního stolu. Přesně proto jsem byl také zvědavý, jak v tomto směru obstojí tento zajímavý kousek.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Za celou dobu testování jsem se každopádně nesetkal s jediným problémem a zkrátka vše fungovalo dobře. Přesto bych ale jednu připomínku našel. Jelikož je tato bezdrátová nabíječka modulární a dva základní komponenty, tedy samotné podložky, jsou spojeny magneticky, je prakticky nemožné je ve spojené podobě jednoduše zvednout. Magnet pochopitelně není natolik silný a vždy dojde k rozdělení produktu. Samozřejmě je ale také nutné vzít v potaz, že bezdrátové nabíječky v drtivé většině případů jen leží na jednom a tom samém místě a není tedy potřeba je častokrát přesouvat.

Fotogalerie ESR 3in1 Wireless Station 6 ESR 3in1 Wireless Station 5 ESR 3in1 Wireless Station 4 ESR 3in1 Wireless Station 2 +2 Fotek ESR 3in1 Wireless Station 3 Vstoupit do galerie

O indikaci nabíjení nás navíc dokážou informovat jednotlivé LED diody, které jsou přítomny na každé podložce. Celkově tedy na nabíječce nalezneme tři diody, které se rozsvítí v případě, kdy započne nabíjení – jakmile si telefon či sluchátka vezmeme zpět, LEDky pochopitelně zhasnou. To ale není případ nabíječky pro Apple Watch, jelikož ta funguje trošičku odlišně. Stojan, který v případě ESR 3in1 Wireless Station slouží pro napájení jablečných hodinek, totiž není vybaven nabíjecí kolébkou. Tento kabel si do stojánku musíme vložit my sami a správně jej připojit do samotné podložky. Z tohoto důvodu bohužel dioda indikující napájení u Apple Watch svítí neustále.

Resumé

Závěrem stačí jen říct, že ESR 3in1 Wireless Station má rozhodně čím zaujmout. Tato bezdrátová nabíječka perfektně splňuje hlavní účel, ke kterému je vlastně stvořena – dokáže si bezproblémově poradit s nabíjením až třech zařízení zároveň. To jsme ostatně testovali s iPhonem XS, sluchátky AirPods 2 a Apple Watch Series 5. Zároveň bych se ještě jednou rád vrátil k modulárnímu designu, který umožňuje samotnou nabíječku používat hned několika různými směry – vždy jen záleží na osobních preferencích. Osobně bych tak tento produkt doporučil všem, kteří touží po kvalitní, avšak lehce nestandardní bezdrátové nabíječce. Aktuálně si ji navíc můžete pořídit se slevou, jelikož její cena klesla z původních 999 korun na pouhých 799 korun.

Nabíječku ESR 3in1 Wireless Station se slevou zakoupíte zde