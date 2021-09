Na co si dát s iPhonem pozor v zahraničí, abyste zbytečně neplatili vysoké faktury za telefon

Pokud se chystáte cestovat v rámci Evropské unie a máte operátora z ČR/SR, pak by vám nemělo hrozit, že za telefonní hovory nebo data, která spotřebujete, zaplatíte nesmysl. V rámci většiny operátorů se uplatňuje u většiny paušálů možnost využívat data v rámci celé EU s tím, že nesmíte využít více dat, než je obvyklé v předcházejících obdobích v rámci vaší země. Jsou však dvě věci, na které si musíte dát velmi dobrý pozor. Jakmile totiž jednou vyrazíte na road trip a projedete celou Evropu bez jediné kontroly na hranicích, můžete se dostat například do Švýcarska, které v EU není a operátoři si za jeho návštěvu v momentě, kdy využijete data, nechají rádi a draze zaplatit.

Například ve Švýcarsku si operátor vezme bez toho, aniž byste si aktivovali datový balíček, rovnou 49 centů za 1 MB. To znamená, že když pošlete například jen jednu fotografii přes iMessage, může vás to stát až padesát korun a to i při již započítané komprimaci dat. Načtení těch nejoptimalizovanějších zpravodajských webů současnosti vás pak vyjde přinejmenším na sto korunu. Problém, který si často řada uživatelů neuvědomuje, spočívá v tom, že iPhone a všechny ostatní moderní smartphony používá data téměř neustále i bez toho, aniž byste něco aktivně dělali. Spousta systémů v telefonu je závislá na datech a pokud telefon vyloženě nedáte do letového módu nebo data nevypnete, pak k jejich odesílání a přijmání, i když v malém množství dochází téměř neustále. Jediná možnost, jak se mimo EU vyvarovat vysoké faktuře, je tak buď aktivace nějakého z datových balíčků vašeho operátora, nebo vypnutí funkce roamingu pro data, případně absolutní vypnutí datových přenosů.

Fotogalerie cena dat ve svycarsku cena dat ve francii cena dat v italii cena dat v rakousku Vstoupit do galerie

Další věc, na kterou je potřeba si dávat pozor, jsou hotelové Wi-Fi. Ty jsou totiž často i v těch nejdražších hotelech světa omezeny a například po několika hodinách vás automaticky odpojí a vyžadují opětovné připojení. Problém pak může nastat v situaci, kdy si pustíte YouTube, u kterého usnete, a máte nastaveno automatické pokračování přehrávání následujících videí. Wi-Fi se může po pár hodinách odpojit a vy tak budete dokud nevstanete přehrávat videa z vašeho datového paušálu. Raději tedy na noc data vypněte nebo zkrátka na přehrávání videa nebo hudby, u kterých usnete rezignujte alespoň na dovolené.

Celkově se vyplatí si před odjezdem zjistit, jak v rámci vašeho paušálu operátor účtuje data v zahraničí, aktivovat si omezení pro nějaké nestandardní útraty a při cestování pak myslet na to, že ne vše, kam projedete bez pasové kontroly je Evropská unie a může vás to vyjít velmi draho. Při používání hotelové Wi-Fi raději data vypínejte a spoléhejte pouze na ni. Pokud si říkáte, že budete potřebovat data například pro navigaci, pak věřte, že i zdarma dostupné Google Mapy mají možnost, jak si můžete stáhnout vámi zvolenou oblast mapy do offline módu a v pohodlí domova tak máte možnost stáhnout několik giga dat, díky kterým můžete navigaci využívat i v případě, kdy jste zcela offline.