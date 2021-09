Stejně jako u GTA by příznivci herního Zaklínače raději uvítali další díl. „Trojka“ se ale stále velmi hraná, a tak CD Projekt oznámil, že koncem roku má přijít vylepšená verze. Řeč je převážně o vylepšeném grafickém kabátku s podporou ray-tracingu. Studio ale nyní mlží a tvrdí, že si s příchodem vylepšeného Zaklínače do konce roku tak jistí nejsou. Tedy uvidíme, co se stane.