Hned dva samořiditelné vozy Applu měly v srpnu nehodu. Ani jeden za ní však nemůže

Ačkoliv testuje Apple v Kalifornii své samořídící automobilové systémy již pěkných pár let, nehody se mu doposud vyhýbaly velkým obloukem. Na konci srpna se však se svými vozy připletl hned do dvou, čímž porušil více než dvouletý “nehodový půst”. Poměrně paradoxní je nicméně to, že ani za jednu ze dvou nehod podle dokumentů, které jsou oficiálně k dispozici, nemohl. Jeho samořiditelné systémy lze tedy i nadále považovat za extrémně spolehlivé.

K první nehodě došlo konkrétně 19. srpna v San Diegu, kdy do Lexusu RX 450h, který Apple využívá k testování, narazil cizí Hyundai. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění i větších škod na majetku. Jen o čtyři dny později pak do dalšího vozu Applu narazilo zezadu Subaru, které dle všeho nedobrzdilo na křižovatce. Ani zde ale naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Kromě viníků nehod je pak poměrně zajímavé to, že oba vozy Applu byly v době incidentu přepnuty do manuálního módu, takže nemohly svými antikolizními systémy reagovat na blížící se vozy, ani kdyby to bylo možné.

Kalifornský gigant se k nehodám oficiálně nevyjádřil a je velmi pravděpodobné, že ani nevyjádří. Jedná se totiž o projekt, který je zatím zahalen spoustou tajemství, kvůli čemuž jej Apple komentuje zřídkakdy a když už, musí se jednat o velmi vážné věci, což podobné nehody nejsou. Je nicméně možné, že jich v následujících měsících a letech budeme vídat více, protože Apple testování svých systémů výrazně zvyšuje, což s sebou logicky přináší i větší riziko nehod.