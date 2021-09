5 věcí, které iPhony 13 (Pro) nepřinesou, ale podle spekulací měly

iPhone 13 (Pro) klepe na dveře čím dál hlasitěji, což pro fanoušky Applu znamená mimo jiné to, že konečně udělají tlustou čáru za tunou nejrůznějších spekulací, které se na ně v předešlých měsících valily ze všech stran. Zatímco mnohé se jako již tradičně potvrdí, řada jiných se ukáže po oficiálním odhalení jako nepravdivá a svět na ní pozvolna zapomene. A právě na spekulace, které se již nyní zdají být takřka 100% nepravdivé díky jejich vyvrácení celou řadou zdrojů se podíváme v následujících řádcích.

Touch ID v displeji

Jestli se o něčem v souvislosti s iPhony 13 (Pro) hovořilo prakticky jako o hotové věci, bylo to ještě donedávna Touch ID pod displejem. Tuto technologii totiž v současnosti využívá celá řada andridích telefonů a pandemie koronaviru, která prakticky celý svět zarouškovala, ukázala, že se o špatné zabezpečení rozhodně nejedná. I Apple měl nějaký čas nad nasazením Touch ID pod displej iPhonů přemýšlet a co víc – dokonce jej i na pár prototypech testoval. Nakonec se však rozhodl vsadit vše na Face ID, kterému do budoucna věří daleko víc a které by výhledově rád nasadil do všech svých produktů. S Touch ID pod displejem tedy letos a zřejmě již nikdy u iPhonů nepočítejte.

Odstranění Lightningu

Další poměrně zajímavou novinkou mělo být odstranění nabíjecího Lightning portu ze spodní strany telefonu. S touto myšlenkou má Apple koketovat již dlouhé roky a letošek měl být podle mnohých zdrojů konečně rokem, kdy jeho plány naberou reálné obrysy – tedy minimálně u některých modelů. Odstranění Lightningu však potkalo stejný osud jako Touch ID pod displejem. Přestože jej měl Apple testovat na prototypech, nakonec se rozhodl tento plán alespoň pro letošek odpískat, protože s výsledkem nebyl příliš spokojen. Záměrně však říkáme „pro letošek“ – do budoucna se totiž s odstraněním portu počítá a je jen otázkou času a technologického pokroku, kdy k němu dojde.

Úplné odstranění výřezu v displeji

Výřez v displeji je trnem v oku mnoha jablíčkářů již od jeho odhalení u iPhonu X v roce 2017. Když proto začaly v loňském roce prosakovat zprávy, že se jej Apple chystá u „třináctek“ zbavit, nejednoho jablíčkáře velmi nadchly. Nyní se však ukazuje, že bylo veškeré toto nadšení velmi předčasné. Výřezu v displeji se totiž Apple skutečně letos dotkne, avšak daleko méně, než svět čekal. Namísto jeho úplného odstranění jej totiž jen zhruba o třetinu zmenší. Jeho úplné odstranění je tedy na pořadu dne nejdřív příští rok, přičemž i to se zdá zatím jako poměrně nepravděpodobné vzhledem k tříletému obnovovacímu cyklu iPhonů. V redakci bychom si proto na odstranění výřezu v displeji vsadili nejdříve v roce 2023.

USB-C port

V souvislosti s Lightning portem u iPhonů 13 nehovořilo jen o jeho odstranění, ale také o možné výměně za modernější USB-C, které je zároveň uživatelsky přívětivější z hlediska konektivity příslušenství. Nasazení USB-C by navíc dávalo smysl i s ohledem na portovou výbavu Maců a novějších iPadů, které již tímto typem portu disponují. Apple se však nechal slyšet, že se přecházet nechystá a v kuloárech se dokonce šušká o tom, že by Lightning raději zcela zrušil, než aby jej nahradil USB-C, které je typické pro Androidy. Jste-li tedy jeho fanoušci, měli byste se smířit s tím, že se jej u iPhonů jen stěží kdy dočkáte.

M1

Ještě zhruba před rokem by asi málokdo uvažoval nad tím, že by mohl Apple čip M1 z MacBooků a Macu mini využít v mobilním zařízení. Letošní jaro však ukázalo, že se toho v žádném případě nebojí, jelikož jej nasadil do nové generace iPadů Pro. Prakticky okamžitě se proto začalo spekulovat nad tím, zda se neblíží konec čipsetů řady A, které Apple v mobilních zařízeních doposud používal, a nenahradí je nyní čipy řady M. Prakticky všechny zdroje se však shodují na tom, že se na letošek nic takového rozhodně nechystá a ani výhledově není podobná výměna na pořadu dne.

Černý kůň – Reverzní nabíjení

Poslední vychytávku zařazujeme na post černého koně, protože si u jejího (ne)nasazení tak úplně jistí nejsme. Jedná se konkrétně o obousměrné nebo chcete-li reverzní nabíjení, díky kterému byste si měli být bez problému schopni nabít pomocí iPhonu například AirPods, jiný iPhone či s trochou štěstí (a technologické podpory) i Apple Watch. O této vychytávce se hovoří dlouhé roky a přestože to ani letos úplně na její nasazení nevypadá, nedávno odhalená „powerbanka“ MagSafe Battery Pack ukázala, že iPhony obousměrně nabíjet již dokáží a že tedy není odemčení této technologie pro více zařízení úplným sci-fi.