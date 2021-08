Čína výrazněji omezuje hraní online her u dětí

Závislost na online hrách u dětí může být velký problém. Už od roku 2019 Čína stanovila, že lidé mladší 18 let mohou hrát denně online hry celkem 90 minut. O svátcích a víkendech pak 3 hodiny. Pravidla budou ale od zítřka přísnější. Takto mladí hráči mohou usednout k online hrám pouze od 20 do 21 hodin, a to pouze v pátek, o víkendu a svátcích. Kontrola probíhá na základě nutnosti se registrovat ve verifikačním systému. Myslíte, že je tento krok ku prospěchu?