Pokud pravidelně sledujete náš magazín, tak zajisté víte, že se v posledních měsících každý den věnujeme novým operačním systémům, které Apple představil na letošní vývojářské konferenci WWDC. Na této konferenci Apple nové majoritní verze svých systémů představuje každý rok – letos jsme se dočkali dle očekávání iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy jsou prozatím dostupné pouze v rámci beta verzí, to by se ale mělo již za pár týdnů změnit. Jestliže patříte mezi beta testery zmíněných systémů, popřípadě pokud chcete s předstihem vědět, na co se můžete těšit, tak si rozhodně prohlédněte naši návodní sekci. V tomto návodu se podíváme na novou funkci z macOS 12 Monterey.

macOS 12: Jak aktivovat plný přístup z klávesnice

Říká se, že pokud chcete operační systém macOS ovládat na maximum, tak byste měli znát a hlavně používat klávesové zkratky. V takovém případě totiž nebudete muset neustále jednu ruku z klávesnice přesouvat na trackpad či myš, čímž zrychlíte svou práci. I přesto ale existují určité úkony, které kurzorem prostě a jednoduše vykonat musíte. V macOS 12 Monterey však přibyla funkce, díky které si můžete aktivovat plný přístup z klávesnice. Tato funkce zajistí, že budete schopni systém pomocí klávesnice ovládat kompletně. Pokud byste si chtěli tuto funkci vyzkoušet a aktivovat, stačí se držet tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste v rámci macOS 12 Monterey klepnuli vlevo nahoře na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Následně se zobrazí další okno, ve kterém se nachází veškeré sekce určené pro správu předvoleb systému.

V rámci tohoto okna poté lokalizujte sekci Zpřístupnění, na kterou klepněte.

na kterou klepněte. Poté v levém menu sjeďte o kus níže, kde najděte a rozklikněte možnost Klávesnice.

kde najděte a rozklikněte možnost V horní části okna se pak ujistěte, že se v menu nacházíte v záložce Navigace.

Zde už jen stačí, abyste jednoduše zaškrtnuli políčko u možnosti Zapnout plný přístup z klávesnice.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na Macu s nainstalovaným macOS 12 Monterey aktivovat plný přístup z klávesnice, díky kterému je možné systém ovládat čistě pomocí klávesnice. Níže si pak v okně můžete prohlédnout základní příkazy pro ovládání systému pomocí klávesnice. Pokud v pravé části klepnete na tlačítko Volby…, tak si ještě můžete nastavit nějaké další funkce, které jsou s plným přístupem z klávesnice spojené. Další klávesové zkratky si pak můžete nastavit klepnutím na Předvolby klávesnice…