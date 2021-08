Jeff Bezos začal prodávat zmenšený model své rakety New Shepard. Vypadá jako velký penis

Pokud fandíte vesmírnému programu a rádi byste model rakety, máte možnost. Jeff Bezos začal prodávat zmenšený model rakety New Shepard, a to v měřítku 1:66. Její cena je 69 dolarů a dostupná by měla být v listopadu. Je také možné objednat model za 110 dolarů s odpalovací rampou, ovladačem a sadou jednorázových motorů. Prohlédnout si ji můžete ve videu pod odstavcem či v galerii.