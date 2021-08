Formula 1 Drive to Survive season 4 přijde na Netflix v příštím roce!

Milovníci bleskurychlých monopostů mají tento týden hned dva důvody k radosti. Jednak se po letní přestávce po téměř měsíci opět dočkáme dalšího závodu Formule 1, ale také jsme se dočkali toho, na co většina z nás netrpělivě čekala. Ani po třech řadách Netflix nekončí se seriálem Drive to Survive a na rok 2022 dnes oficiálně potvrdil čtvrtou sérii, která vychází z letošní sezóny. Seriál zaznamenává fenomenální úspěch a to nejen mezi fanoušky formule, ale naopak dokázal přilákat mnoho lidí, kteří samotné závody nesledovali, aby se na ně začali opět dívat, právě na základě toho, co viděli na Netflixu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem