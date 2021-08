Obrovská krádež kryptoměn vyřešená. Hackeři chtěli údajně poukázat na zranitelnost zabezpečení

Obrovská krádež je vyřešena. V tomto měsíci odcizila skupina hackerů z platformy Poly Network kryptoměny za neuvěřitelných 610 milionů dolarů. Společnost ale uvedla, že už má, až na výjimku, nad měnami kontrolu. Společnost Tether totiž zamrazila „mince“ v hodnotě 33 milionů dolarů. Co nevidět by ale mělo dojít k odblokování. Hackeři tvrdí, že útok zrealizovali pro zábavu a jejich úmyslem nikdy nebylo si peníze nechat. Taktéž chtěli údajně upozornit ne nedostatečné zabezpečení. Leckteří analytici jim ale nevěří a říkají, že takové množství kryptoměn by bylo téměř nemožné nepozorovaně přeprat.