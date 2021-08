Z nedávno zveřejněného auditu lze vyčíst, že NASA nestíhá připravit skafandry pro misi Artemis, jejímž cílem je v roce 2024 přistát na Měsíci. I to je další potíž, která napovídá, že se přistání v roce 2024 neuskuteční, o čemž už se ale ostatně povídá několik dlouhých měsíců. Na tyto informace reagoval Elon Musk, jenž uvedl, že jakmile by to bylo nutné, pomohla by společnost SpaceX. Uvidíme, jak to všechno dopadne.