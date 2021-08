Internet věcí v Česku: Chytrá zařízení najdeme v prakticky každé domácnosti, jen o tom nevíme

Chytré spotřebiče a další tzv. smart zařízení, obecně zahrnuté pod pojem IoT či internet věcí, se staly běžným kouskem vybavení českých domácností. Nejčastěji v nich najdeme nejen chytré hodinky a sluchátka, ale stále častěji také audiovizuální techniku a další zařízení. Vybíráme podle přínosu a ceny, bezpečnost neřešíme. Vyplývá to ze společného průzkumu společností Seznam.cz a ESET.

Internetem věcí či IoT se obecně označuje zařízení, které se pomocí internetu dokáže propojit s jiným a lze je tak na dálku ovládat. Takové zařízení – ať už jde o chytrý vysavač nebo hodinky – pak podle své funkce zpracovává poměrně velké množství dat.

Takové zařízení přitom vlastní, podobně jako vloni, téměř tři čtvrtiny (69 %) Čechů. Nejčastěji bychom v českých domácnostech narazili na takzvané wearables (40 %), tedy zařízení, která se nosí přímo na těle jako hodinky, sluchátka, přívěsky, chytré boty apod. A oblíbenost potvrzují také data nákupního rádce Zboží.cz. „Pozorujeme dlouhodobý rostoucí zájem o chytré hodinky. V meziročním srovnání u nás poptávka po nich narostla o 47 %. Kromě chytrých hodinek se těší oblibě i chytré náramky a v nabídce máme třeba i vyhřívané vložky do bot na dálkové ovládání,“ uvádí Kristýna Hořovská, PR specialistka Zboží.cz. Dále v nejvyšší míře vlastníme chytré audio-vizuální zařízení (35 %) a smart příslušenství k osobnímu počítači, jako jsou tiskárny či skenery (32 %). „Na našem srovnávači jsme letos v meziročním srovnání zaznamenali o třetinu vyšší zájem například o tiskárny. Ten ale nepochybně souvisí i s faktem, že si lidé zlepšovali pracovní prostředí doma, a to vzhledem k práci formou home office v době pandemie koronaviru,“ říká Hořovská.

Jednoznačně mají o tyto prvky v domácnosti zájem mladší uživatelé od 15 do 34 let. V této věkové skupině je vlastní 81 % uživatelů, naopak v kategorii nad 55 let je vlastní jen polovina lidí.

Velice oblíbené jsou také chytré spotřebiče jako lednice, robotické vysavače či inteligentní pračky. Vlastní je téměř třetina lidí. Chytré systémy využívá necelá čtvrtina lidí v autech a pětina má takto vybavenou domácnost (například termostaty či chytré osvětlení). „Z dlouhodobé perspektivy na nákupním rádci a srovnávači Zboží.cz pozorujeme rostoucí zájem o chytré pomocníky do domácnosti. V meziročním srovnání letošního a loňského roku vidíme například 49% nárůst zájmu o robotické vysavače. Lidé si péči o domácnost rádi zjednoduší a výrobci na to také reagují. V nabídce se nám objevují stále častěji také lednice s více funkcemi i inteligentní pračky,“ dodává Hořovská.

„Samotný termín IoT, Internet of Things, ale překvapivě chápe či zná jen 20 procent respondentů, a to včetně těch, kteří podobné vybavení vlastní,“ dodává Darek Pikálek, analytik společnosti Seznam. „Pokud ale nevíme, co to je a jak taková zařízení fungují, je nepravděpodobné, že bychom je dokázali efektivně a bezpečně využívat,“ říká Pikálek.

IoT ovládáme přes aplikaci

Podstatou chytrých zařízení je možnost ovládat je, respektive s nimi komunikovat na dálku. Nejčastěji lidé využívají aplikaci (71 %), desetina pak využívá online portál v prohlížeči. Část (13 %) respondentů uvádí, že je nijak neovládá.

Pro bezpečný provoz chytrého spotřebiče je klíčové, jakou si uživatel zvolí ovládací aplikaci. Necelá desetina riskuje, když aplikaci vyhledává na internetu. „Z hlediska bezpečnosti je ideální, pokud uživatel aplikaci stahuje z oficiálního obchodu – tedy App Store nebo Google Play. Část uživatelů si však stahuje aplikaci z oficiálních webových stránek výrobce, což lze doporučit jen u opravdu důvěryhodných značek. V oficiálním obchodu aplikace projde alespoň základní bezpečnostní kontrolou a jako uživatel máte jistotu, že v době kontroly neobsahovala žádné rizikové prvky,“ popisuje Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky ESET. „Důvodem, proč uživatelé nestahují ovládací aplikaci z oficiálního obchodu, může být to, že preferují levné chytré spotřebiče z Číny. To s sebou ovšem nese riziko absence její základní kontroly třetí stranou.“

Klíčové je připojení i aktualizace, tvrdí experti

Chytrá zařízení pracují s řadou dat a jsou propojená s dalšími, která mohou být poměrně citlivá. Experti proto upozorňují, že je důležité si chytré spotřebiče adekvátně nastavit.

„V první řadě je vhodné mít doma vytvořené vícero sítí a IoT zařízení připojovat k jiné síti než počítače

a telefony. Takto ale podle dat postupuje jen 5 % lidí. Většina lidí používá jen jednu síť. Dále je nutné všechna zařízení aktualizovat, což údajně dělá 39 % Čechů. Pětina pak aktualizuje některá a čtvrtina se spoléhá na automatické aktualizace,“ říká Dvořák. „Alarmující pro mě osobně je, že desetina lidí neaktualizuje vůbec, protože to nepovažuje za důležité nebo neví jak na to.“ Experti si ale pochvalují, že mírně (o 8 %) stoupl počet uživatelů, kteří aktualizují všechna zařízení.

IoT vybíráme podle funkcí, nikoli bezpečnosti

Na trhu existuje nepřeberné množství chytrých zařízení. Češi nejčastěji vybírají podle atraktivity funkcí (55 %), ceny (53 %) a pověsti výrobce (47 %). Bezpečnost zařízení a dostupnost aktualizací předem zvažuje jen pětina zákazníků. Třetina považuje používání chytrých zařízení za pohodlnější a necelá pětina si je koupila, aby šetřila náklady.

Tři čtvrtiny uživatelů považují své chytré zařízení za bezpečné. A to přesto, že 60 % lidí neví jistě, jaká data konkrétní zařízení shromažďuje, a 75 % neví, jak se s jejich daty nakládá.

„Problém je také v tom, že tyto informace nejsou snadno dostupné. V minulém roce jsme se uživatelů ptali, zda se o to, jak výrobce s daty nakládá, zajímají. Zajímalo by to 38 % lidí. Výrobci ovšem tato data nijak výrazněji neprezentují,“ vysvětluje Pikálek.

Jen čtvrtina uživatelů se domnívá, že zařízení nelze nijak zneužít.

„Většina uživatelů si je vědoma, že zařízení lze nějak napadnout. Například polovina si myslí, že data z těchto spotřebičů lze prodat. Jako další možné incidenty uváděli respondenti sledování domácnosti, zapojení do botnetu nebo rozesílání spamu. „Se všemi případy už jsme se v minulosti setkali. Ačkoli to mnoha uživatelům zní jako sci-fi – vaše lednice opravdu může těžit bitcoiny nebo rozesílat spam,“ potvrzuje Dvořák. „Není pravda, že by jakékoli údaje o vaší domácnosti byly bezcenné. Proto vždy apeluji na uživatele, aby bezpečnostní aspekt při nákupu zařízení nepodcenili.“

Doporučení, jak využívat IoT bezpečně: