Jedna z nejočekávanějších novinek iPhonů 13 Pro znovu potvrzena

S blížícím se příchodem iPhonů 13 vyplouvají na světlo světa i další a další úniky informací, které tyto dlouho očekávané novinky s předstihem poodhalují. Patří mezi ně například i nedávné zprávy o výrazném zlepšení videoschopností novinek, které dnes potvrdily i zdroje agentury Bloomberg. Jejich příchod je tak prakticky jistý.

Zdroje Bloombergu tvrdí, že letos Apple skutečně po letech čekání nasadí podporu portrétního režimu u videa. Dočkat se ho sice mají jen iPhony 13 Pro (Max) díky LiDAR senzorům, které by měly právě efekt rozmazaného pozadí z velké části zajišťovat, i tak se však jedná o skvělou zprávu a do jisté míry i splnění dlouholetých přání. Po portrétním videorežimu totiž jablíčkáři volají od zavedení portrétního fotorežimu v roce 2016. Dalším vylepšením videa je pak podpora pro nahrávání do formátu ProRes, který ocení zejména profesionální uživatelé pracující například ve Final Cutu Pro. Ti totiž budou mít nově u videa daleko více možností úprav.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max koncept (13) iPhone 13 Pro Max koncept FB iPhone 13 Pro Max koncept (12) iPhone 13 Pro Max koncept (11) +10 Fotek iPhone 13 Pro Max koncept (10) iPhone 13 Pro Max koncept (9) iPhone 13 Pro Max koncept (8) iPhone 13 Pro Max koncept (7) iPhone 13 Pro Max koncept (6) iPhone 13 Pro Max koncept (5) iPhone 13 Pro Max koncept (3) iPhone 13 Pro Max koncept (4) iPhone 13 Pro Max koncept (2) Vstoupit do galerie

Nezapomíná se ani na fotky

Zoufat nemusíte ani v případě, že vás na natáčení videa příliš neužije a radši klasicky fotíte. Podle Bloombergu má totiž Apple pro letošní iPhony v rukávu upravené softwarové filtry, které by měly u snímků výrazně zlepšit podání barev. Ty by měly být daleko věrohodnější než kdykoliv předtím, což by měla zajistit umělá inteligence schopná dopočítat veškeré detaily a extrémně rychle je do výsledné fotky promítnout. Zda se tohoto vylepšení dočkají i levnější iPhony 13 nicméně zdroje už neodhalily a na potvrzení či vyvrácení si tak budeme muset zřejmě počkat až do samotného představení telefonů.