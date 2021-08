iOS 14 ještě nekončí. Měsíc před vydáním iOS 15 chystá Apple jeho další verzi

Přestože si svět myslel, že vydáním iOS 14.7.1 životní cyklus operačního systému iOS 14 již končí, jelikož jej má Apple v září nahradit novým iOS 15, opak je dle všeho pravdou. V nástroji Xcode z dílny Applu se totiž objevily zmínky o iOS 14.8, z čehož jasně vyplývá, že na něm Apple pracuje a hodlá jej v následujících dnech či týdnech uvolnit.

Co přesně by iOS 14.8 měl na iPhony přinést je v tuto chvíli velkou neznámou. Ačkoliv by se mělo jednat z logiky věci spíše o drobné upgrady zaměřené primárně na zlepšení bezpečnosti a stability (jelikož větší novinky donese až iOS 15), vzhledem k tomu, že nový iOS Apple označil stejným stylem jako majoritní upgrady, teoreticky se můžeme dočkat i něčeho většího či něčeho neočekávaného. Otazníky nicméně nevisí jen nad obsahem updatu, ale taktéž nad jeho termínem vydání. Apple jej totiž v betách zatím netestuje a je otázkou, zda vůbec začne, když má nyní rozjeté testování iOS 15 a na to se potřebuje co nejvíce zaměřit vzhledem k důležitosti celého systému. Právě díky nulovému testování s veřejností a vývojáři se tak může klidně stát, že update dorazí v brzké době – klidně v řádu hodin či dnů.