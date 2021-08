Hybrid Apple TV a HomePodu je stále v plánu, dorazit má do roku 2023

Před pár měsíci zaskočila svět poměrně zajímavá zpráva týkající se vývoje zcela nového Apple produktu Řeč je konkrétně o jakémsi hybridu Apple TV a HomePodu, který měl uživatelům umožňovat například hovory přes FaceTime a celkově nabízet nejsilnější vlastnosti obou produktů v jednom. A na tomto projektu Apple nakonec přeci jen pracuje dlouhodobě a do dvou let se jej chystá představit veřejností.

Fotogalerie Apple TV Apple TV ovladac Apple TV porty Apple TV spodek +6 Fotek Apple TV 4K Apple TV 4K Apple TV 4K 2021 box Apple TV 2021 Apple TV 4K HDR Vstoupit do galerie

Práce na novém produktu potvrdil před pár hodinami díky svým zdrojům sahajícím přímo do Applu i velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman. Jeho další slova však už tak příjemná nejsou. Apple si totiž dle něj údajně moc neví se svými budoucími produkty pro chytrou domácnost rady a kromě hybridu Apple TV a HomePodu nemá vlastně již nic zajímavého v rukávu. V poslední době si měl totiž začít plně uvědomovat extrémní sílu konkurence a to jak na poli smartboxů, tak i chytrých reproduktorů a dalších smart řešení do domácnosti. Podtrženo, sečteno – jedinou možností je pro něj nyní vytyčit si zcela novou strategii, která bude dávat z hlediska konkurenceschopnosti smysl.

Jednou z možností, kterou má nyní Apple v boji proti konkurenci, je vydání levnější verze Apple TV, kterou by její uživatelskou základnu dokázal rozšířit. Přesně to totiž udělal i u HomePodu, který prodejně paběrkoval, ale po vydání verze mini velmi září. Nutno přitom podotknout, že na levnější verzi Apple TV se v Cupertinu již pracovat mělo a co víc – dle mnoha spekulací již měla být dokonce dávno představena. Mnohé zdroje totiž předpovídaly příchod jakéhosi malého hubu podobného Chromecastu, který by se jen jednoduše připojil do HDMI televize a tím jí dodal ty nejlepší funkce Apple TV. Proč se tak nestalo je nicméně v současnosti velkou neznámou.