Diablo Immortal se odkládá. Chystá se ale nové mobilní Call of Duty

Společnost Activision Blizzard odhalila v předchozích dnech své finanční výsledky druhé čtvrtletí současného kalendářního roku. Mobilním hrám vydavatelské společnosti se zcela nepřekvapivě velmi daří. Activision Blizzard má ve stáji například Call of Duty Mobile, u kterého firma očekává brzké překonání hranice jedné miliardy amerických dolarů v příjmech. Další zlatou truhlu je pro vydavatele vývojářské studio King, známé především hrou Candy Crush Saga, to během jediného roku vyrostlo o celých patnáct procent. Není se proto čemu divit, když Activison Blizzard plánuje své působení na mobilních zařízeních rozšířit. tím nejočekávanějším titulem je přitom zcela jednoznačně mobilní Diablo s podtitulem Immortal. Pro fanoušky si ovšem firma připravila špatnou zprávu.

Diablo Immortal mělo původně na iOS dorazit ještě tento rok, nakonec se ale odkládá na první polovinu roku příštího. Vývojáři si prý ještě chtějí nechat čas na různá vylepšení, díky kterým chtějí do hry přitáhnou co nejvíce hráčů. Na Diablo Immortal se po velmi nepovedeném představení na Blizzconu 2018 paradoxně těšíme, reakce na alfa verzi hry byly totiž vesměs pozitivní. Odložení Diabla však společnost vyvážila jednou dobrou zprávou – na mobily zamíří nové Call of Duty. O takových spekulacích jsme psali již minulý podzim, tehdy jsme se domnívali, že by mohlo jít o mobilní verzi úspěšného Warzone. Jestli to tak opravdu je, zatím nevíme. Společnost se nepodělila o žádné další detaily. Pokud ale půjde o podobný úspěch, jakým je současná mobilní verze střílečky, máme se na co těšit.