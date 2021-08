Seriálový Pán prstenů má první fotografii a datum premiéry

Nejdražší seriálový projekt v historii je dotočený. Premiéry se dočkáme 2. září příštího roku, což je téměř na den přesně 85 let od vydání knižního Hobita (21. září 1937). První série ještě nemá oficiální název, nicméně bude mít osm epizod, které budou vydávány každý týden. Amazon, na jehož platformě premiéra proběhne, si již objednal další sérii. Doufejme, že to bude stát za to. Pán prstenů má takovou fanouškovskou základnu, že zde si tvůrci zaváhání nemohou dovolit. První série stála 465 milionů dolarů.