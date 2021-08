Od oznámení šestého dílu The Elder Scrolls na E3 2018 uplynula už spousta času a kdekdo by očekával, že hra už musí být za dveřmi. Bohužel tomu tak není. Šéf Xboxu Phil Spencer prozradil, že nový díl The Elder Scrolls nedorazí na naše obrazovky dříve než další díl hry Fable. Ta se očekává v roce 2023. Na The Elder Scrolls si tak můžeme ještě klidně tři roky počkat. Snad to bude stát za to.