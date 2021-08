Představení AirPods 3 souběžně s iPhony 13 potvrzeno dalším zdrojem

Že Apple letos představí novou generaci sluchátek AirPods není s ohledem na obří množství nejrůznějších úniků informací i reálných fotek žádným tajemstvím. A jak se nyní zdá, tajemstvím už není ani termín jejího představení. Čím dál více velmi důvěryhodných zdrojů se totiž shoduje na tom, že je Apple ukáže spolu s iPhony 13. To nově tvrdí i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Zdroje Gurmana, které se v minulosti již nesčetněkrát ukázaly jako extrémně přesné, se tentokrát nechaly slyšet, že spekulace okolo představení AirPods 3 po boku iPhonů 13 v září letošního roku se opírají o pravdivý základ. Kalifornský gigant má totiž v současnosti skutečně takto nastavené plány a jelikož již běží výroba nových sluchátek i telefonů naplno a zřejmě bez větších problémů, nevidí prozatím důvod k jakémukoliv jejich přenastavení. Do září však samozřejmě zbývá ještě relativně dlouhá doba a problémy se ještě objevit mohou.

Zajímá-li vás, co AirPods 3 přinesou oproti předešlým generacím nového, máme pro vás svým způsobem špatnou zprávu. Mnoho toho totiž dle dostupných informací bohužel nebude. Počítá se totiž de facto jen se změnou designu, který se přiblíží AirPods Pro a prodloužením výdrže baterie. Dočkat bychom se pak mohli i mírného zlepšení zvukového projevu nebo třeba základní odolnosti proti potu a vodě. Je nicméně potřeba pamatovat na to, že tyto vlastnosti takřka 100% nové AirPods 3 nevyrovnají AirPods Pro, jelikož by tuto dražší verzi Apple logicky prodejně zabil.