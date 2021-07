TSMC se snaží se svými továrnami expandovat. Technologický gigant se poohlíží a velmi se mu zamlouvá sousední Německo. Nic ale není jisté a zatím je vše ve fázi analýzy. V továrně by se mohly vyrábět i například čipy pro automobily, což by zrovna v Německu dávalo rozum. Uvidíme, jak to dopadne.